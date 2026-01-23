পাকিস্তানের জালে বাংলাদেশের ৯ গোলে সাবিনার ৪টি

সাফ ফুটসালে গতকাল পাকিস্তানের কাছে হারে বাংলাদেশের ছেলেরা। আজ একই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের মেয়েরা ৯-১ গোলে সেই পাকিস্তানকে বিধ্বস্ত করেছে। এ জয়ে ৫ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা আরও বাড়াল বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ভারতের সংগ্রহ ৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট।
প্রতিযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী, পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষ দলের হাতে উঠবে শিরোপা। সে হিসেবে আগামী রোববার বাংলাদেশ তাদের ষষ্ঠ ম্যাচে মালদ্বীপকে হারাতে পারলে কোনো হিসাবনিকাশ ছাড়াই চ্যাম্পিয়ন হবে।
ব্যাংককের নন্থাভুরি স্টেডিয়ামে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে শুরু থেকেই আক্রমণের পসরা সাজায় বাংলাদেশ। সাত মিনিটেই ম্যাচে এগিয়ে যায় তারা। বাঁ প্রান্ত ধরে আক্রমণে উঠে গোলমুখে পাস বাড়ান মাতসুশিমা সুমাইয়া। ফাঁকা রক্ষণ পেয়ে বল জালে জড়ান সাবিনা খাতুন।
দুই মিনিট পর সাবিনার পাস থেকে বাংলাদেশের ব্যবধান দ্বিগুণ করেন নিলুফা ইয়াসমিন। প্রথমার্ধে আরও চারবার পাকিস্তানের জালে বল পাঠায় বাংলাদেশ। সাবিনার পাশাপাশি জোড়া গোল করেছেন নাউসন জাহান। অন্য গোলটি কৃষ্ণা রানীর।
দ্বিতীয়ার্ধে আরও তিনটি গোল আদায় করে নেয় বাংলাদেশ। ৩১ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি পান কৃষ্ণা। সাত গোল হজমের পর এক গোল শোধ করে পাকিস্তান। ম্যাচ শেষ হওয়ার ১২ মিনিট আগে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন পাকিস্তান গোলকিপার। তাতে পাকিস্তান চারজনের দলে পরিণত হয়। এর কয়েক সেকেন্ড পরই সরাসরি ফ্রি কিক থেকে গোল করে হ্যাটট্রিক তুলে নেন সাবিনা। শেষ মিনিটে দলের নবম ও নিজের চতুর্থ গোলটি করেন বাংলাদেশের এই অধিনায়ক।