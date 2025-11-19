কাবাডি বিশ্বকাপে ভারতের কাছে হারল মেয়েরা

নারী কাবাডি বিশ্বকাপের এবারের আসরে প্রথম হার দেখল বাংলাদেশ। পরপর দুই জয়ের পর মিরপুর সোহরাওয়ার্দী স্টেডিয়ামে আজ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারতের কাছে ৪৩-১৮ পয়েন্টে হেরেছে শাহনাজ পারভীনের দল। আগামী শনিবার ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ থাইল্যান্ড।
ভারতের বিপক্ষে শুরুতেই চাপে পড়ে বাংলাদেশ। মাত্র ছয় মিনিটের মধ্যেই স্বাগতিকদের অলআউট করে স্কোর ১২-৫ করে নেয় চ্যাম্পিয়নরা। রূপালি-বৃষ্টিরা মাঝেমধ্যে প্রতিরোধ তোলার চেষ্টা করেছে ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভারতের গতি ধরে রাখা যায়নি। আরেকবার অলআউট হয়ে পড়ে দল।
এতেই প্রথমার্ধে ২৯-৮ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। বিরতির পর চিত্র বদলায়নি। ভারতের দারুণ দাপটে তৃতীয়বারের মতো অলআউট হয়ে যায় লাল-সবুজের মেয়েরা। ব্যবধান বেড়ে দাঁড়ায় ৪২-১৫। শেষ দিকে তিন পয়েন্ট তুলতে পারলেও ভারতের নাগাল পাওয়া আর সম্ভব হয়নি।
এর আগে ‘এ’ গ্রুপেই উগান্ডাকে ৪২-২২ পয়েন্টে হারিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করেছিল বাংলাদেশ। দ্বিতীয় ম্যাচে জার্মানিকে উড়িয়ে দিয়েছে ৫৭-২৭ পয়েন্টে।
এ নিয়ে দ্বিতীয়বার অনুষ্ঠিত হচ্ছে নারীদের কাবাডি বিশ্বকাপ। সর্বশেষ ২০১২ সালে ইরানকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছিল ভারত। সেবার বাংলাদেশ কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নেয়।
এবার ঢাকায় হচ্ছে আসরটি। ১১ দলের এই টুর্নামেন্টে ভারত ছাড়াও ইরান, নেপাল এবং গত আসরের সেমিফাইনালিস্ট থাইল্যান্ডকে ধরা হচ্ছে ফেবারিট।