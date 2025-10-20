কাবাডিতে শ্রীলঙ্কাকে হারাল ছেলেরা, মেয়েরা হারল থাইল্যান্ডের কাছে

বাহরাইনে যুব এশিয়ান গেমসে তৃতীয় আসরে বাংলাদেশ থেকে কাবাডির পুরুষ ও নারী উভয় দলই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। মানামায় আজ নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে দ্বিতীয় জয় পেয়েছে ছেলেরা। তবে ছেলেদের সমান তিন ম্যাচ খেলেও জয় পায়নি মেয়েরা। সবশেষ আজ মেয়েরা থাইল্যান্ডের কাছে ৩৮-৩০ পয়েন্টে হেরেছে।
দিনের আরেক ম্যাচে ছেলেরা শ্রীলঙ্কাকে ৫৩-৪০ পয়েন্টে হারিয়ে পদক জয়ের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছে। ‘এ’ গ্রুপে সাত দলের মধ্যে বাংলাদেশের ছেলেদের অবস্থান চতুর্থ। বাংলাদেশের চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলা ভারত ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে। ছেলেদের আর তিন ম্যাচ বাকি।
ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের পদক জেতার সম্ভাবনা বেশি। পাঁচ দলের লড়াইয়ে তিন ম্যাচ খেলে এখনো পয়েন্ট জোগার করতে না পারলেও মেয়েদের সুযোগ শেষ হয়ে যায়নি। চতুর্থ হতে পারলেও ব্রোঞ্জ পাবে তারা। সে জন্য আগামীকাল নিজেদের সর্বশেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারাতে হবে।
কাবাডির নিয়ম অনুযায়ী, তৃতীয় ও চতুর্থ হতে পারলেই অন্তত ব্রোঞ্জ পদক মেলে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কাবাডি কোচ আবদুল জলিল প্রথম আলোকে এ নিয়ম সম্পর্কে বলেন, ‘কাবাডির আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী, প্রথম ও দ্বিতীয় হওয়া দল সোনার পদকের জন্য লড়বে। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ দল একটি করে ব্রোঞ্জ পাবে। তাদের মধ্যে আর কোনো ম্যাচ হবে না।’
২২ থেকে ৩১ অক্টোবর বাহরাইনে অনুষ্ঠিত হবে যুব এশিয়ান গেমস। মূল টুর্নামন্টে আগে শুরু হয় কাবাডি। ৪৫ দেশের প্রায় ৪ হাজার অ্যাথলেট অংশ নেবে এ আসরে। ২০০৯ সালে সিঙ্গাপুরে হওয়া যুব এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ থেকে অংশ নিয়েছিল চার খেলায় মোট ১২ জন অ্যাথলেট।
সর্বশেষ ২০১৩ সালে চীনের নানজিংয়ে হওয়া যুব এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশ থেকে অংশ নেন ৮ খেলার ১৯ খেলোয়াড়। এবার খেলার পাশাপাশি বেড়েছে খেলোয়াড়সংখ্যা। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ থেকে ১৩ খেলার ৬০ জন ক্রীড়াবিদ অংশ নিচ্ছেন বাহরাইনে অনুষ্ঠেয় এ প্রতিযোগিতায়।