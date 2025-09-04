বাংলাদেশ হকি দলের বাছাইপর্ব খেলা নিশ্চিত হয়নি, কারণ পাকিস্তানের জন্য ‘বিশেষ ব্যবস্থা’

বাইলজ অনুযায়ী, এশিয়া কাপ হকির চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি বিশ্বকাপে খেলবে। আর দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ হওয়া দলগুলো পাবে বাছাইপর্ব খেলার টিকিট। কিন্তু পাকিস্তান এবার নাম প্রত্যাহার করায় আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন (এফআইএইচ) বিশেষ নিয়ম চালু করেছে। সেই নিয়মে, টুর্নামেন্টের শীর্ষ পাঁচে থাকলেই কেবল বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলার সুযোগ মিলবে। ষষ্ঠ হওয়া দলকে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলতে হবে প্লে–অফ।
বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) রিয়াজুল হাসানও টুর্নামেন্টের শুরু থেকে জানতেন, শীর্ষ ছয়ে থাকলেই পাওয়া যাবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলার সুযোগ। কিন্তু দুই দিন আগে এফআইএইচ থেকে পাওয়া চিঠি দেখে জানলেন, অন্তত পঞ্চম হতে হবে এশিয়া কাপে।
এ নিয়ে রিয়াজুল হাসান আজ প্রথম আলোকে বলেন, ‘আমরাও এত দিন জানতাম, শীর্ষ ছয়ের মধ্যে থাকলে সরাসরি বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলা যাবে। কিন্তু দুই দিন আগে এফআইএইচ (আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন) থেকে একটা চিঠি পাই, সেখানে লেখা আছে, শীর্ষ পাঁচে থাকলে সরাসরি বিশ্বকাপে যাওয়া যাবে। আর ষষ্ঠ হলে পাকিস্তানের সঙ্গে প্লে-অফ খেলতে হবে। চিঠিটা পেয়ে মনটাও খারাপ হয়ে যায়।’
টুর্নামেন্টের বাইলজে এমন কোনো নিয়ম নেই। তবু কেন এমনটা হলো? উত্তরে রিয়াজুলের দাবি, পাকিস্তানকে বিশেষ সুবিধা দিতেই এই পদ্ধতি চালু করেছে এফআইএইচ, ‘যেহেতু পাকিস্তান (নিরাপত্তার কারণে) ভারতে আসতে পারেনি। সে জন্য এফআইএইচ তাদের জন্য এই বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করেছে।’
রোববার পঞ্চম স্থান নির্ধারণী ম্যাচে বাংলাদেশ খেলবে জাপানের সঙ্গে। সেই ম্যাচ জিতলে সরাসরি বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলার সুযোগ পাবে মশিউর রহমানের দল। আর হারলে ষষ্ঠ হয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে খেলতে হবে তিন ম্যাচের সিরিজ। সেই তিন ম্যাচের সিরিজ জিতলেই কেবল বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলতে পারবে বাংলাদেশ।
আজ স্থান নির্ধারণী প্লে-অফে কাজাখস্তানকে ৫-১ গোলে হারিয়ে ২০২৬ হকি বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব খেলার সেই সম্ভাবনাই বাঁচিয়ে রাখল বাংলাদেশ।