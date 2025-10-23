বাহরাইনকে উড়িয়ে ব্রোঞ্জ, এশিয়ান যুব গেমসে বাংলাদেশের দ্বিতীয় পদক

বাহরাইনের ঈসা স্পোর্টস সিটিতে আরেকটি সাফল্য এল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–১৮ যুব কাবাডি দলের হাত ধরে। তৃতীয় এশিয়ান যুব গেমসে স্বাগতিক বাহরাইনকে আজ ১০৬–১৭ পয়েন্টে উড়িয়ে দিয়ে ব্রোঞ্জ জয় নিশ্চিত করেছে কাবাডি দল। এ নিয়ে চলমান আসরে বাংলাদেশের ঝুলিতে এল দ্বিতীয় ব্রোঞ্জপদক। দুই দিন আগে নারীদের অনূর্ধ্ব–১৮ কাবাডি দল প্রথমবারের মতো শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে এনে দিয়েছিল দেশের হয়ে গেমসে প্রথম পদক।
বাংলাদেশ দলকে সমর্থন ও উৎসাহ দিতে গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন বাহরাইনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ রইস হাসান সরোয়ার। গেমসে শুরুটা ভালো ছিল না বাংলাদেশ যুব কাবাডি দলের জন্য। প্রথম ম্যাচে ভারতের কাছে হেরে চাপে পড়ে দল। তবে হাল ছাড়েনি খেলোয়াড়েরা। দ্বিতীয় ম্যাচে শক্তিশালী ইরানকে হারিয়ে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় তারা। এরপর শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে পায় টানা দ্বিতীয় জয়। থাইল্যান্ডের বিপক্ষে অল্প ব্যবধানে হেরে ফাইনালে ওঠার লড়াই থেকে ছিটকে পড়ে বাংলাদেশ।
শেষ দুই ম্যাচে পাকিস্তান ও বাহরাইনকে হারালেও ফাইনালে ওঠা হয়নি আর। তবে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করে শীর্ষ তিনে জায়গা করে নেয় সাত দলের প্রতিযোগিতায়।
এশিয়ান যুব গেমসের প্রথম দুটি আসরে পদকশূন্য ছিল বাংলাদেশ। এবার কাবাডির কল্যাণে একসঙ্গে দুটি ব্রোঞ্জপদক এল।