ছবির গল্পে জাতীয় সাঁতারে প্রথম দিনের পাঁচ রেকর্ড

৩৪তম জাতীয় সাঁতারে আজ প্রথম দিনেই দেখা গেল পাঁচটি রেকর্ড। মিরপুর জাতীয় সুইমিং কমপ্লেক্সে আজ রেকর্ড গড়ার দিনটি আসুন ছবির গল্পে দেখে নিই—
২০০ মিটার ফ্রিস্টাইলে ৯ বছর আগের পুরোনো রেকর্ড ভাঙতে কাজল মিয়ার সময় লেগেছে ১ মিনিট ৫৫.০৬ সেকেন্ড। রেকর্ড গড়ার পর কাজলের প্রতিক্রিয়া
বিজ্ঞাপন
২০০ মিটার বাটারফ্লাই ইভেন্টে কাজল ভেঙেছেন ২০২৪ সালে নিজের গড়া রেকর্ড। গত বছর জাতীয় সাঁতারে প্রথম হতে কাজলের লেগেছিল ২ মিনিট ০৯.৪১ সেকেন্ড, এবার লেগেছে ২ মিনিট ০৫.৯৫ সেকেন্ড
বিজ্ঞাপন
ছেলেদের ৫০ মিটার ব্যাকস্ট্রোকে নিজের রেকর্ড ভেঙেছেন নৌবাহিনীর সামিউল ইসলাম। গত আসরে সোনা জিততে সামিউল সময় নেন ২৬.৭৯ সেকেন্ড, এবার লেগেছে ২৬.০৫ সেকেন্ড। এই ইভেন্টে এ নিয়ে চতুর্থবার সেরা হলেন সামিউল১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলেতেও মাহামুদুন্নবী নাহিদ, নূর আলম ও আসিফ রেজাকে সঙ্গে নিয়ে রেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছেন সামিউলমেয়েদের ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল রিলেতে প্রথম হয়েছেন নৌবাহিনীর মাইশা আক্তার, যূথী আক্তার, এ্যানি আক্তার ও সোনিয়া আক্তার। সোনা জিততে এই চার সাঁতারুর লেগেছে ৪ মিনিট ২৫.৫৫ সেকেন্ড