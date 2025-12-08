অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের চ্যালেঞ্জার ট্রফি বাংলাদেশের

শেষ কোয়ার্টারের নাটকীয়তা ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশকে। তবে শেষ পর্যন্ত সেই ভয় আর থাকেনি। অস্ট্রিয়াকে ৫-৪ গোলে হারিয়ে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপের চ্যালেঞ্জার ট্রফি জিতেছে বাংলাদেশই।
মাদুরাই ইন্টারন্যাশনাল হকি স্টেডিয়ামে আজও বাংলাদেশের হয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন আমিরুল ইসলাম। একটি করে গোল রাকিবুল হাসান ও হোজাইফা হোসেনের।
মূল টুর্নামেন্টের ফাইনাল না হোক, কাগজে-কলমে এটাও অবশ্য একটা ফাইনাল; স্থান নির্ধারণী ফাইনাল। সে ফাইনাল জিতে ১৭তম হয়ে চ্যালেঞ্জার ট্রফিটা হাতে নিয়েছে সিগফ্রিড আইকম্যানের বাংলাদেশ দল।
এ টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত খেলেছেন বাংলাদেশের আমিরুল ইসলাম। ছয় ম্যাচে ম্যাচে এটি তাঁর পঞ্চম হ্যাটট্রিক। সব মিলিয়ে করেছেন ১৮ গোল! এর ১৫টি পেনাল্টি কর্নার থেকে। হয়েছেন ২৪ দলের টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ গোলদাতা।
আজও ম্যাচের ১৫ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে আমিরুলের গোলেই এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। এর আগ পর্যন্ত অবশ্য ম্যাচে অস্ট্রিয়ারই দাপট ছিল। তবে ওই গোলের পর ম্যাচের লাগাম চলে আসে বাংলাদেশের হাতে। ২৭ মিনিটে কর্নার থেকে গোল করে ব্যবধান বাড়ান হোজাইফা হোসেন। বাঁ ৩৫ মিনিটে রাকিবুল হাসানের ফিল্ড গোলে বাংলাদেশ এগিয়ে যায় ৩-০ ব্যবধানে।
৪৪ মিনিটে অস্ট্রিয়ার আন্দর লোসনসি ফিল্ড গোল করে ব্যবধান কমান। কিন্তু ৫০ ও ৫২ মিনিটে দুটি পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন আমিরুল। অস্ট্রিয়া অবশ্য হাল ছাড়েনি। ৫১ মিনিটে বেনজামিন কেলনার কর্নার থেকে করেন দলের দ্বিতীয় গোলটা। তৃতীয় গোলটা ৫৭ মিনিটে, কর্নার থেকে জুলিয়ান কাইজারের। চাপ বাড়তে থাকে বাংলাদেশের ওপর। শেষ বাঁশির দুই মিনিট আগে মাতেয়ুজ নিকোভিয়াক পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে গোল করে বাংলাদেশকে ভয় পাইয়ে দেন। তবে শেষ পর্যন্ত পারেনি অস্ট্রিয়া।
প্রথমবার বিশ্বকাপে খেলা বাংলাদেশের কাছে হেরে এই টুর্নামেন্টে ১৮তম হয়েছে অস্ট্রিয়া। তাদেরও বিশ্বকাপে খেলার অভিজ্ঞতা নেই খুব একটা। এবারের আগে একবারই খেলেছে, ২০১৬ সালে। সেবার ১২তম হয়েছিল তারা।
মাদুরাইয়ের এই ম্যাচ দিয়েই শেষ হয়েছে বাংলাদেশের বিশ্বকাপ অভিযান। গ্রুপ পর্বে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৫-৩ আর রানার্স আপ ফ্রান্সের কাছে ৩-২ গোলে হারলেও লড়াই করেছে বাংলাদেশ। দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে ৩-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকেও ড্র করেছে ৩-৩ গোলে।
১৭-২৪ স্থান নির্ধারণী পর্বে ওমানকে উড়িয়ে দিয়েছে ১৩-০ গোলে। সেটিই ছিল বাংলাদেশের প্রথম জয়। এরপর দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়েছে ৫-৩ গোলে। এরপর টানা তৃতীয় জয়টা আজ অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে।
১৭-২৪ স্থান নির্ধারণী পর্বের সেরা দলকে দেওয়া হয় চ্যালেঞ্জার ট্রফি। উদীয়মান দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করতে এ উদ্যোগ নিয়েছেন এফআইএইচ সভাপতি তৈয়ব ইকরাম।