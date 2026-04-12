বোল্টের চেয়েও দ্রুততম, ২০০ মিটারে রেকর্ড গড়লেন এক অস্ট্রেলিয়ান

নাহ, উসাইন বোল্টের সেই ১৯.১৯ সেকেন্ডের রেকর্ড এখনো অক্ষত।
২০০৯ বিশ্ব অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপের ২০০ মিটার দৌড়ে জ্যামাইকান স্প্রিন্টারের বিশ্ব রেকর্ড এখনো কেউ ভাঙতে পারেননি। তবে অনূর্ধ্ব–২০ বছর বিভাগে বোল্টকে বড় ব্যবধানে পেছনে ফেলেছেন এক অস্ট্রেলিয়ান। গাউট গাউট নামের দক্ষিণ সুদান বংশোদ্ভূত এই অ্যাথলেট আজ অস্ট্রেলিয়ার ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে ২০০ মিটার দৌড় শেষ করেছেন ১৯.৬৭ সেকেন্ডে। গাউটের বয়সে বোল্টের সেরা টাইমিং ছিল ১৯.৯৩।
অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম ফক্স স্পোর্টস জানিয়েছে, গাউটের ১৯.৬৭ সেকেন্ড অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় রেকর্ড, আর অনূর্ধ্ব–২০ বছর বয়সীদের মধ্যে দ্বিতীয় সেরা। ২০ বা তার কম বয়সীদের মধ্যে সবচেয়ে দ্রুততম ১৯.৪৯ সেকেন্ডে ২০০ মিটার দৌড়ের রেকর্ড যুক্তরাষ্ট্রের এরিয়ন নাইটনের, ২০২২ সালে।
অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ডে জন্ম নেওয়া গাউট এর আগে গত বছর ১৯.৮৪ সেকেন্ডে ২০০ মিটার ছুঁয়েছিলেন। তবে সেটি ছিল বাতাসের অনুকূলে। এবার কোনো সহায়তা ছাড়া বৈধ দৌড়ে আরও কম সময় নেওয়ার পর গাউট বলেন, ‘এ রকম টাইমিং করার মতো গতি ও শারীরিক সক্ষমতা আমার আছে—এটি জানতে পেরে আমার কাঁধ থেকে যেন বড় একটি বোঝা নেমে গেল। তাই এটি অবশ্যই দুর্দান্ত এক অনুভূতি, আমি আরও ভালো কিছুর জন্য প্রস্তুত।’
গাউটের কোচ ডি শেফার্ড তো টাইমিংয়ে বিস্ময়ই প্রকাশ করেছেন, এবিসি স্পোর্টসকে তিনি বলেন ‘আমি এতটা আশা করিনি। আমি আশা করেছিলেন ২০ সেকেন্ডের নিচে হবে। কিন্তু এতটা কম সময়ে হবে, ভাবতে পারিনি।’
গাউটের ইতিহাস গড়া দৌড়ে ২০ সেকেন্ডের কমে দৌড়েছেন দ্বিতীয় হওয়া অ্যাইডেন মারফিও। ১৯.৮৮ সময় তিনি এখন অস্ট্রেলিয়ার ২০০ মিটার দৌড় ইতিহাসে দ্বিতীয়–দ্রুততম।