প্রধান কোচ ছাড়াই ঢাকায় এল পাকিস্তান হকি দল

বিশ্বকাপ হকির বাছাইয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জনের জন্য তিন ম্যাচের সিরিজ খেলতে গত রাত দুইটায় ঢাকায় এসেছে পাকিস্তান জাতীয় হকি দল। ঢাকায় আসার আগ মুহূর্তে ভাঙন দেখা দেয় দলে। এই দল থেকে কোচ তাহির জামান শেষ মুহূর্তে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তিনি ঢাকায় আসেননি বলে নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন।
পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম প্রো স্পোর্টসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তান হকি ফেডারেশনের (পিএইচএফ) সঙ্গে মতবিরোধের কারণে তাহির জামান দলটির সঙ্গে ভ্রমণ করতে রাজি হননি। তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগের বিষয়ে পরামর্শ শুরু করেছেন, কারণ বাংলাদেশ সফরের দলে খেলোয়াড় নির্বাচনসংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে তিনি হতাশ।
বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে দুই খেলোয়াড়, যাঁরা জাতীয় প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে আনুষ্ঠানিক সময়সীমা পার হওয়ার পর যোগ দেন। জামান তাঁদের দলে নেওয়ার বিরোধিতা করেন, কিন্তু পিএইচএফ কর্মকর্তারা তাঁদের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে ছিলেন। এতে দুই পক্ষের মধ্যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়, যে কারণে ক্ষুব্ধ তাহির সরে দাঁড়ান সফর থেকে।
তাহির জামান বাংলাদেশে পরিচিত মুখ। এ দেশে তিনি ক্লাব হকি খেলেছেন। কোচের ভূমিকাতেও তাঁকে দেখা গেছে। তাহির পাকিস্তান হকির সর্বকালের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়। তিনি ছিলেন ১৯৯০ সালে এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী পাকিস্তান হকি দলের সদস্য। ১৯৯৪ বিশ্বকাপজয়ী দলেরও সদস্য ছিলেন কিংবদন্তি এই খেলোয়াড়।
১৩, ১৪ ও ১৬ নভেম্বর মওলানা ভাসানী স্টেডিয়ামে তিন ম্যাচের প্লে-অফ সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ–পাকিস্তান। জয়ী দল বিশ্বকাপের বাছাই খেলার সুযোগ পাবে। গত এশিয়া কাপে ষষ্ঠ হওয়ায় বাংলাদেশকে খেলতে হচ্ছে এই প্লে-অফ সিরিজ।
ভারতে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে পাকিস্তান অংশ নেয়নি। তবে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের নতুন নিয়মে পাকিস্তানকে বাংলাদেশের সঙ্গে খেলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
তাহির জামান সরে যাওয়ায় দলের সঙ্গে কোচ হিসেবে এসেছেন ওসমান আহমেদ ও জিশান আশরাফ।