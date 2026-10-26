এশিয়া কাপ আর্চারিতে উজবেকিস্তানকে ৬-০ সেট পয়েন্টে হারিয়েছেন বাংলাদেশের বাংলাদেশের আবদুর রহমান আলিফ, সাগর ইসলাম ও আবদুল্লাহ আল মোহাম্মদ রাফি।
এশিয়া কাপ আর্চারিতে উজবেকিস্তানকে ৬-০ সেট পয়েন্টে হারিয়েছেন বাংলাদেশের বাংলাদেশের আবদুর রহমান আলিফ, সাগর ইসলাম ও আবদুল্লাহ আল মোহাম্মদ রাফি।
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এশিয়া কাপ আর্চারির দুই ফাইনালে বাংলাদেশ

ক্রীড়া প্রতিবেদকঢাকা

ইরাকের সুলামানিয়া থেকে জোড়া সোনার সুখবর আসতে পারে বাংলাদেশের জন্য। এশিয়া কাপ আর্চারিতে দুটি ইভেন্টের ফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ। পুরুষ রিকার্ভ ও নারী কম্পাউন্ড দল এখন সোনার পদক থেকে মাত্র এক জয় দূরে।

আজ পুরুষ রিকার্ভের সেমিফাইনালে উজবেকিস্তানকে কোনো সুযোগই দেননি বাংলাদেশের আবদুর রহমান আলিফ, সাগর ইসলাম ও আবদুল্লাহ আল মোহাম্মদ রাফি। উজবেকিস্তানকে ৬-০ সেট পয়েন্টে উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে উঠেছেন তাঁরা। একই দিনে নারী কম্পাউন্ড দলও পেয়েছে দারুণ জয়। সেমিফাইনালে বন্যা আক্তার, শ্রীপর্ণা বিশ্বাস ও কুলসুম আক্তাররা শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছেন ২৩৩-২১৯ পয়েন্টে।

দুই ফাইনালেই বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ কাজাখস্তান। আগামী ২৮ অক্টোবর পুরুষ রিকার্ভের ফাইনালে সোনার লড়াইয়ে নামবেন সাগর-আলিফরা। পরদিন ২৯ অক্টোবর নারী কম্পাউন্ডের ফাইনালে লড়বেন বন্যা-কুলসুমরা। কাজাখস্তানের পুরুষ ও নারী দলও স্বাগতিক ইরাককে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

এশিয়া কাপ আর্চারিতে বাংলাদেশের বন্যা আক্তার, শ্রীপর্ণা বিশ্বাস ও কুলসুম আক্তাররা শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছেন ২৩৩-২১৯ পয়েন্টে।


শুধু দলীয় ইভেন্টেই নয়, ব্যক্তিগত বিভাগেও ভালো করছেন বাংলাদেশের নারী আর্চাররা। আগামীকাল কম্পাউন্ডের ব্যক্তিগত বিভাগে শেষ আটে ওঠার লড়াইয়ে নামবেন বন্যা, কুলসুম ও শ্রীপর্ণা।

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