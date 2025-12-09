বিশ্বকাপে চমক দেখানো মেহরাব-আমিরুলরা খেলার মধ্যেই থাকতে চান

একটা টুর্নামেন্ট শেষ হলে আমাদের আর কোনো খবর থাকে না—খানিকটা আক্ষেপ নিয়ে কথাটা বলেছেন জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে খেলা মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। এ আক্ষেপ শুধু তাঁর একার নয়, বাংলাদেশ দলের বেশির ভাগ খেলোয়াড়েরই চাওয়া—শুয়ে-বসে না কাটিয়ে হকির মাঠে থাকা। কিন্তু বাংলাদেশের হকিতে এই চাওয়াটাই যেন অন্যায্য! না হলে বছর আসে বছর যায়, লিগ আর হয় না।
প্রথমবার ভারতে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে রীতিমতো চমকে দিয়েছে বাংলাদেশ। গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচে এক ড্র। এরপর স্থান নির্ধারণীতে ওমান, দক্ষিণ কোরিয়া ও অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে ২৪ দলের মধ্যে ১৭তম হয়ে চ্যালেঞ্জার ট্রফি জিতেছে সিগফ্রিড আইকম্যানের দল।
এমন সাফল্য নিয়ে আগামী বৃহস্পতিবার দেশে ফেরার কথা অনূর্ধ্ব-২১ হকি দলের। তার আগেই নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তায় খেলোয়াড়রা।
বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক মেহরাব হাসান ভারত থেকে আজ প্রথম আলোকে মুঠোফোনে বলেন, খেলার মধ্যে না থাকলে তাঁদের কেউ মনে রাখবে না, ‘আসলে লিগ নিয়মিত না হলে উন্নতি করাটা কঠিন। আমরা বিশ্বকাপে খেলে অনেক কিছু শিখেছি। এখন পারফরম্যান্স ধরে রাখতে হলে নিজেদের আরও পরিণত করতে হলে খেলা দরকার। বেশি বেশি না খেললে কদিন পর ঠিকই সবাই আমাদের ভুলে যাবে।’
দেশের মূল তিনটি খেলা বললে ক্রিকেট ও ফুটবলের সঙ্গে হকিও আসে। ক্রিকেট-ফুটবলের সঙ্গে দেশের হকির বড় পার্থক্য—অন্য দুটিতে নিয়মিত লিগ হলেও হকিতে কখনোই তা হয় না।
১৯৯৮ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ২৬ বছরে মাত্র ১৩ বার প্রিমিয়ার হকি হয়েছে; সর্বশেষ হয়েছে ২০২৩ সালে। সেটিও শেষ করা যায়নি, পরে সভা ডেকে আবাহনী ও মেরিনার্সকে যুগ্ম চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়।প্রথম বিভাগ ও দ্বিতীয় বিভাগের অবস্থাও একই। সর্বশেষ প্রথম বিভাগ হকি লিগ মাঠে গড়িয়েছে ২০২৩ সালে, যা হওয়ার কথা ছিল ২০২১ সালে। এই লিগও অনিয়মিত। ১৯৯৮ থেকে গত ২৬ বছরে প্রথম বিভাগ লিগ হয়েছে ১২ বার। ২০১২ সাল থেকে দ্বিতীয় বিভাগ লিগ অনুষ্ঠিত হয়েছে মাত্র ৫ বার।
এমন অবস্থা চলতে থাকলে দেশের হকি কতদূর যাবে বলা মুশকিল। এবার বিশ্বকাপে তিন গোল করা আবদুল্লাহ তাই ফেডারেশনকে নিয়মিত লিগ আয়োজনের অনুরোধ জানিয়েছেন, ‘আমরা এখান থেকে গিয়ে যার যার বাসায় চলে যাব। আমাদের লিগ হয় ওয়ার্ল্ডকাপের মতো চার বছর পরপর। আপনি দেখেন শেষ কবে লিগ হয়েছে? আর কোনো খবরই নেই। ফেডারেশনের কাছে অনুরোধ নিয়মিত লিগটা যাতে করা হয়। আমাদের যেন বসে থাকতে না হয়।’
এই দলটাকে ঠিকঠাক পরিচর্যা করলে একদিন সিনিয়র বিশ্বকাপেও খেলবে বাংলাদেশ, এমন স্বপ্নও দেখেন আবদুল্লাহ, ‘আমাদের এই দলটাকে যদি ঠিকমতো যত্ন করা হয়, ইনশাআল্লাহ আমরা সিনিয়র বিশ্বকাপেও বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে পারব।’
দলের আরেক খেলোয়াড় ওবায়দুল হাসানও লিগের অভাবটা টের পাচ্ছেন, ‘একজন হকি খেলোয়াড়ের জন্য ঘরোয়া লিগই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি, লিগ হলে আমরা সব সময় প্রতিযোগিতার মধ্যে থাকব। যেটা আমাদের আরও বেশি সমৃদ্ধ করবে।’
পুরো বিশ্বকাপ মাতিয়ে সর্বোচ্চ ১৮ গোল করা আমিরুল ইসলাম বললেন উন্নতির জন্য ম্যাচ খেলার কোনো বিকল্প নেই, ‘দেখুন যত বেশি ম্যাচ খেলব তত আমাদের উন্নতি হবে। নতুন কিছু শিখব, নিজেদের সংশোধন করব, এটাই হওয়া উচিত।’
গত বছরের নভেম্বরে হকিতে অ্যাডহক কমিটি গঠন করে সরকার। সেই কমিটি দায়িত্ব নেওয়ার পর ১৩ মাসে মাত্র তিনটি ঘরোয়া টুর্নামেন্ট করেছে—ছেলেদের বিজয় দিবস, মেয়েদের ডেভেলপমেন্ট কাপ ও অপরাজেয় আলো নারী হকি টুর্নামেন্ট।