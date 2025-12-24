হকি-কাবাডির জয়গান, অভিমানী জহির-রোমান

শেষ হওয়ার পথে আরেকটি বছর-২০২৫। কেমন ছিল খেলার এই বছর? ধারাবাহিক বর্ষপরিক্রমায় আজ ফিরে দেখা যাক বাংলাদেশের অন্যান্য খেলা।
ক্রিকেট, ফুটবল বাদে অন্যান্য খেলায় ২০২৫ সালটা ছিল পদকে মোড়ানো। শুটিং-আর্চারি না থাকায় ষষ্ঠ ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে খুব একটা সাফল্যে আশা করেনি বাংলাদেশ। তবু সৌদি আরব থেকে পাঁচটি পদক নিয়ে ফিরেছেন দেশের ক্রীড়াবিদরা, যার তিনটিই ভারত্তোলনে। কাবাডির প্রাপ্তিটাও দারুণ। প্রথমবারের মতো নারী কাবাডি বিশ্বকাপ আয়োজন করেছে বাংলাদেশ। সেই টুর্নামেন্টে খুব একটা হতাশ করেনি বাংলাদেশ নারী কাবাডি দল। রুপালী আক্তারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ দল জিতেছে ব্রোঞ্জ। কাবাডিতে ২০২৫ সালে সাফল্য ছিল আরও। যুব এশিয়ান গেমসে কাবাডি দিয়েই পদকের খাতায় নাম লেখায় বাংলাদেশ। দুই দশক পর এশিয়ান কাবাডিতেও আসে পদক।
বছরের শেষ দিকে সব আলো কেড়ে নেয় অনূর্ধ্ব–২১ হকি দল। প্রথমবারের মতো জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে চমক দেখান রাকিবুল–মেহরাবরা, জেতেন চ্যালেঞ্জার ট্রফি। ২৪ দলের টুর্নামেন্টে ১৭তম হয়ে দেশে ফেরে বাংলাদেশের যুব হকি দল। একই মঞ্চে দ্যুতি ছড়ান বাংলাদেশের আমিরুল ইসলাম। টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ ১৮ গোল করেন এই ডিফেন্ডার, জেতেন সর্বোচ্চ গোলদাতার ট্রফি।
এত এত সাফল্যের মাঝেও আছে কিছু বিতর্ক। তিন আগের বছর দেশসেরা দুই আর্চার রোমান সানা ও দিয়া সিদ্দিকীর পর দেশান্তরি হয়েছেন অ্যাথলেট জহির রায়হান। দেশ ছেড়ে তাঁরা তিনজনই যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছেন অনেকটা অভিমান নিয়ে। হকির ইতিহাসের অন্যতম সেরা তারকা রাসেল মাহমুদ জিমির জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া এবং ফেডারেশনগুলোর অ্যাডহক কমিটি গঠন নিয়ে বিতর্কের ঝড় ছিল ২০২৫ সালে। ফুটবলের কথা বাদ দিলে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গনের অন্যান্য খেলাগুলোর জন্য সব মিলিয়ে বছরটি ছিল অম্লমধুর অনুভূতির।
এশিয়া কাপ আর্চারির দ্বিতীয় লেগে পুরুষদের রিকার্ভ ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জেতেন বাংলাদেশের আবদুর রহমান আলিফ। দ্বিতীয় কোনো বাংলাদেশি আর্চার হিসেবে তিনি এশিয়ান পর্যায়ে সোনা জয়ের কীর্তি গড়েন। এর আগে ২০১৯ সালে রোমান সানা এশিয়া কাপ আর্চারির লেগ-৩-এ সোনা জিতেছিলেন।
প্রথমবার ভারতে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে অংশ নিয়ে রীতিমতো চমকে দিয়েছে বাংলাদেশ। গ্রুপ পর্বে তিন ম্যাচে এক ড্র। এরপর স্থান নির্ধারণীতে ওমান, দক্ষিণ কোরিয়া ও অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে ২৪ দলের মধ্যে ১৭তম হয়ে জিতেছে চ্যালেঞ্জার ট্রফি। ১৮ গোল করে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়েছেন আমিরুল ইসলাম। এ ছাড়া যুব হকির এশিয়া কাপেও চমক দেখায় বাংলাদেশ নারী হকি দল। প্রথমবার অংশ নিয়েই ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন মেয়েরা।
কাবাডির তিন ভিন্ন প্রতিযোগিতায়ই সাফল্য পেয়েছে বাংলাদেশ। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপে ব্রোঞ্জ জেতে নারী দল। তার আগে মার্চে এশিয়ান কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জপদক জেতেন বাংলাদেশের মেয়েরা। এ ছাড়া যুব এশিয়ান গেমসে নারী ও পুরুষ অনূর্ধ্ব–১৮ কাবাডি দল উপহার দেয় দুটি ব্রোঞ্জ।
জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ অধিভুক্ত ফেডারেশন-অ্যাসোসিয়েশনের সংখ্যা ছিল ৫৫। ঘুড়ি, প্যারা আর্চারি ও খিউকুশিন কারাতে অ্যাসোসিয়েশনকে বিলুপ্ত করায় সংখ্যাটা ৫২ হয়েছে। একই বছর ৩৩টি ফেডারেশনে অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়। এর মধ্যে মহিলা ক্রীড়া সংস্থা ও শুটিংয়ে কমিটি নিয়েও কম আলোচনা হয়নি।
ইসলামিক সলিডারিটি গেমসে সব মিলিয়ে পাঁচ পদক জিতেছে বাংলাদেশ। যার মধ্যে ভারত্তোলনে তিনটি ব্রোঞ্জ জেতেন মারজিয়া আক্তার। টেবিল টেনিসের মিশ্র দ্বৈতে জাবেদ আহমেদ ও খই খই মারমা জুটি এনে দেন রুপা। অন্য ব্রোঞ্জ পদকটি জেতেন উশুর শিখা খাতুন।
এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে দু্টি পদক জেতে বাংলাদেশ। হিমু বাছাড় ও বন্যা আক্তার কম্পাউন্ড মিশ্র দলগত ইভেন্টে রুপা জেতেন। একই প্রতিযোগিতার কম্পাউন্ডে ব্রোঞ্জ পান কুলসুম আক্তার।
এপ্রিলে দেশের অন্যতম সেরা অ্যাথলেট জহির রায়হানকে নিষিদ্ধ করে অ্যাথলেটিকস ফেডারেশন। এরপর অনেকটা অভিমান নিয়েই যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান তিনি। আগের বছর অভিমান নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন আর্চারির রোমান সানা ও দিয়া সিদ্দিকী দম্পতি।
এশিয়ান হকি ফেডারেশন কাপের জন্য ডাকা হয়নি দেশের হকির পোস্টার বয় রাসেল মাহমুদ জিমিকে। ৩২ বছর বয়স হলে জাতীয় হকি দলের জন্য কেউ বিবেচিত হবেন না, হকি ফেডারেশনের বর্তমান অ্যাডহক কমিটি অদ্ভুত এই সিদ্ধান্ত কম বিতর্ক ছড়ায়নি। সিনিয়রদের বাদ দিয়ে এশিয়া কাপ হকির দল নির্বাচন নিয়েও প্রশ্ন উঠে।