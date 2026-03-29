ফুলের মালায় বরণ সোনাজয়ী বাংলাদেশ আর্চারি দলকে

থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্ককে এশিয়া কাপ আর্চারির (স্টেজ-১) কম্পাউন্ড পুরুষ দলগত ইভেন্টে গত শুক্রবার সোনার পদক জিতেছে বাংলাদেশ। আজ দুপুরে দেশে ফেরার পর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সোনাজয়ী আর্চারি দলকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।
কোচ মার্টিন ফ্রেডরিখের সঙ্গে সোনাজয়ী বাংলাদেশ দলের আর্চাররা।আর্চারি দলের কোচ মার্টিন ফ্রেডরিখকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন এশিয়া আর্চারির সভাপতি ও বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশনের সদস্য কাজী রাজীব উদ্দিন। আজ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে।
সোনাজয়ী আর্চারদের মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন যুব ও ক্রীড়া সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম। আজ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে
এশিয়া কাপ আর্চারিতে কম্পাউন্ড দলগত পুরুষ বিভাগে সোনাজয়ী বাংলাদেশ দলের তিন আর্চার ঐশ্বর্য রহমান, নেওয়াজ আহমেদ ও হিমু বাছাড়। পদক হাতে আজ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে।