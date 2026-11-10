সিটি গ্রুপ-প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার ২০২৫ পাঠক জরিপে জয়ীরা

১২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সিটি গ্রুপ–প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার ২০২৫। এই অনুষ্ঠানে অন্য আরও বিজয়ীদের সঙ্গে জানা যাবে পাঠকের ভোটে বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের নামও। যিনি নির্বাচিত হয়েছেন পাঠকের ভোটে।
এই ভোটে অংশ নেওয়া পাঠকদের মধ্যে ১২ জন পাচ্ছেন স্মার্টফোন। এই ১২ জন ছাড়াও আরও ২০ জন পাঠক পাবেন সিটি গ্রুপ–প্রথম আলো ক্রীড়া পুরস্কার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ। এ ছাড়া প্রত্যেকেই পাবেন সিটি গ্রুপের পক্ষ থেকে গিফট হ্যাম্পার।
গত সোমবার বিকেলে প্রথম আলো কার্যালয়ে ড্রয়ের মাধ্যমে বিজয়ীদের নাম চূড়ান্ত হয়েছে। ড্রতে কূপন এবং অনলাইন ভোটে অংশ নেওয়া পাঠকদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে জয়ীদের নাম তুলে নেন প্রথম আলোর প্রধান ক্রীড়া সম্পাদক উৎপল শুভ্র।
১২ নভেম্বর অনুষ্ঠানের আগে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।
প্রথম পর্বের জয়ী
স্মার্টফোন পুরস্কার জয়ী: মো. মাসুদ ও রাদ সারার।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ পাচ্ছেন: তাসলিমা, রাজন, রুমা, জেসমিন আক্তার, সিমা, নাইম আহমেদ, নিমাই বিশ্বাস, মঈন খান, গোলাম মোস্তফা, মো. আহাদুল।
দ্বিতীয় পর্বের জয়ী
স্মার্টফোন পুরস্কার জয়ী: সালমা আক্তার, খাদিজা, মো. কামাল, রামিজা, সমীর ভট্টাচার্য, শাওন, মো. সোহাগ, রোকসানা আক্তার, সিয়াম, মো. নুর আলম।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ পাচ্ছেন: সোমা ঘোষ, সানজিদা আক্তার, জেসমিন, মৃন্ময়, প্রত্যয়ী রায়, মো. রাব্বি, মোশারফ হোসেন, আসাদুল্লাহিল গালিব, নাসিম, সেলিনা আহমাদ।