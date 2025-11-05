‘আমরা ক্রিকেটের অনুসারী নই’—পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মেলাতে বাধা দেবে না হকি ইন্ডিয়া

ভারতের হকির সর্বোচ্চ সংস্থা হকি ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক ম্যাচে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলানোয় নিজেদের খেলোয়াড়দের বাধা দেওয়া হবে না। ক্রিকেট কী করছে বা কী সিদ্ধান্ত নেবে, সেটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। হকি ইন্ডিয়া খেলাধুলার মূল্যবোধ মেনেই চলবে।
গত মাসে মালয়েশিয়ায় সুলতান অব জোহর কাপে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচে খেলোয়াড়দের করমর্দন নিয়ে ভারতে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গেই কথা বলেছেন হকি ইন্ডিয়ার সচিব ভোলা নাথ সিং।
তার আগেই সেপ্টেম্বরে এশিয়া কাপ ক্রিকেটে ভারতের খেলোয়াড়েরা পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে হাত মেলাননি। গত মাসে আইসিসি নারী বিশ্বকাপেও একই ঘটনা ঘটেছে—ম্যাচ শেষে পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলানো থেকে বিরত ছিলেন ভারতীয়রা।
এ প্রেক্ষাপটে ভোলা নাথ সিং টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বলেন, ‘আমরা ক্রিকেটের অনুসারী নই। ক্রিকেটাররা যা করেছে, সেটা তাদের পছন্দ। আমরা অলিম্পিক চার্টার ও এফআইএইচের (আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন) নির্দেশনা মেনে চলি। হকি ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে কখনো করমর্দন বা হাই-ফাইভ এড়িয়ে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়নি।’
হকি ইন্ডিয়া আরও স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, পাকিস্তানি খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত না মেলানোর কোনো নির্দেশনা খেলোয়াড়দের দেওয়া হয়নি। ভবিষ্যতেও নতুন কোনো নির্দেশিকা জারি করার পরিকল্পনা নেই। এ বিষয়ে ভোলা নাথ বলেন, ‘পাকিস্তানের সঙ্গে ভবিষ্যতের ম্যাচে আমরা কোনো বাড়তি নির্দেশনা দেব না। আমরা খেলব, জেতার চেষ্টা করব।’
সুলতান অব জোহর কাপে প্রথম রাউন্ডে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ ৩–৩ সমতায় শেষ হয়। ছয় দলের টুর্নামেন্টটিতে চ্যাম্পিয়ন হয় অস্ট্রেলিয়া, রানার্সআপ ভারত।