ছাদ খোলা বাস আর ফুলেল শুভেচ্ছায় ফুটসালজয়ীদের সংবর্ধনা

ছাদ খোলা বাস আর ফুলেল শুভেচ্ছায় ফুটসালজয়ীদের সংবর্ধনা
খেলা ডেস্ক
থাইল্যান্ডে প্রথম সাফ নারী ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে আজ ঢাকায় ফিরেছে বাংলাদেশ নারী ফুটসাল দল। সাবিনা খাতুনের নেতৃত্বাধীন দলটিকে দেওয়া হয়েছে সংবর্ধনা। প্রথম আলোর বিশেষ ফটোসাংবাদিক শামসুল হকের ক্যামেরায় দেখুন সংবর্ধনার বিভিন্ন মুহূর্তের ছবি
ব্যাংকক থেকে আজ সন্ধ্যায় ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান নারী ফুটসাল দলের খেলোয়াড়েরাবিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর সাবিনাদের ফুলেল শুভেচ্ছায় বরণ করা হয়
বিমানবন্দরে প্রস্তুত ছিল ছাদখোলা বাস। সেটিতে চড়েন খেলোয়াড়েরা ছাদখোলা বাসে ট্রফি উঁচিয়ে ধরেন অধিনায়ক সাবিনামাছুরার হাতে বাংলাদেশের পতাকা
ছাদ খোলা বাসে উচ্ছ্বসিত খেলোয়াড়েরা হাতিরঝিল অ্যাম্ফিথিয়েটারে আয়োজিত সংবর্ধনা মঞ্চে ট্রফি হাতে সাবিনা ও তাঁর সতীর্থরা