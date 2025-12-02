জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে ফ্রান্সের কাছে ৩–২ গোলে হার বাংলাদেশের

জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে ফ্রান্সের বিপক্ষে ৩–২ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব–২১ দল। প্রথম দুই কোয়ার্টারে ১–১ সমতায় ছিল ম্যাচটি।
চেন্নাইয়ের মেয়র রাধাকৃষ্ণণ হকি স্টেডিয়ামে আজ দুবারের বিশ্বকাপ রানারআপ ফ্রান্সের সঙ্গে ম্যাচ শুরুর প্রথম ৩০ মিনিট দারুণ লড়াই করেছে সিগফ্রিড আইকম্যানের দল। কিন্তু তৃতীয় কোয়ার্টারে ২ গোল হজম করে ম্যাচে পিছিয়ে পড়ে বাংলাদেশ। যদিও শেষ কোয়ার্টারে ১ গোল করে বাংলাদেশের হারের ব্যবধান কমান আমিরুল ইসলাম। বাংলাদেশের হয়ে অন্য গোলটি করেছেন মোহাম্মদ আবদুল্লাহ।
শক্তিমত্তায় বাংলাদেশের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে ফ্রান্স। এবারসহ সাতবার জুনিয়র বিশ্বকাপে অংশ নিচ্ছে ফ্রান্স। এর মধ্যে দুবার রানার্সআপ ও একবার তৃতীয় হয়েছে দলটি। যেখানে বাংলাদেশ এবারই প্রথম বিশ্বকাপ খেলছে।
এই আসরেও দারুণ ছন্দে ফ্রান্স। গ্রুপ পর্বে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে বিশ্ব হকির অন্যতম বড় দল অস্ট্রেলিয়াকেও ৮–৩ ব্যবধানে হারিয়েছিল তারা। প্রথম ম্যাচে ফ্রান্সের কাছে দক্ষিণ কোরিয়া হারে ১১–১ গোলে।
প্রথমবার বিশ্বকাপে খেলা বাংলাদেশ এখনো জয় দেখেনি। প্রথম ম্যাচে তারা অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫–৩ গোলে হারে। দ্বিতীয় ম্যাচে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে ৩–৩ গোলে ড্র করেন মেহরাব হাসান–আমিরুল ইসলামরা। তিন ম্যাচ শেষে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ গোলদাতা আমিরুল, তাঁর গোল সাতটি।
গ্রুপ পর্বের পর স্থান নির্ধারণী ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। আজ রাতে একই গ্রুপের আরেক ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া। সেই ম্যাচের পর জানা যাবে বাংলাদেশ ৯ থেকে ১৬তম স্থান নির্ধারণী কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে নাকি ১৭ থেকে ২৪তম স্থান নির্ধারণীতে খেলবে।