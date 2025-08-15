কানাডার টিকিট না পাওয়ায় ৯ জনের নাম দিয়ে ৩ জন পাঠাচ্ছে বাংলাদেশ

১৭ থেকে ২৪ আগস্ট কানাডার উইনিপেগে অনুষ্ঠেয় ওয়ার্ল্ড আর্চারি ইয়ুথ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে দেশ ছেড়েছেন বাংলাদেশের ৩ আর্চার। যদিও ৯ খেলোয়াড়ের নাম নিবন্ধন করেছিল আর্চারি ফেডারেশন। সঙ্গে দুই কোচ মার্টিন ফ্রেডরিখ ও নূরে আলম।
শেষ পর্যন্ত তিনজনের রিকার্ভ পুরুষ দল আজ রাত ৯টা ২০ মিনিটে কানাডার বিমান ধরেছে। দলে আছেন আবদুর রহমান আলিফ, সাগর ইসলাম ও রাকিব মিয়া। সঙ্গে কোচ ফ্রেডরিখ।
কানাডার টিকিট না পাওয়ায় অন্যদের পাঠানো যায়নি, সে জন্যই নয়জনের দল তিনে নামিয়ে আনা হয়েছে। আর্চারি ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক তানভীর আহমেদ প্রথম আলোকে এমনটাই বলেছেন, ‘হ্যাঁ, দল ছোট করেছি, অনেক ব্যয়বহুলও। তার চেয়ে বড় কথা, কানাডার টিকিটের অনেক ক্রাইসিস ছিল। অনেক কষ্টে চারটা জোগাড় করেছি।’
এবারের দলে থাকা তিন আর্চারের মধ্যে আলিফ ও সাগর দুজনের কেউই আগে ওয়ার্ল্ড আর্চারি ইয়ুথ চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেননি। আর সে কারণেই ওয়ার্ল্ড আর্চারি ইয়ুথ চ্যাম্পিয়নশিপটাকে বিশেষ কিছুই মনে হচ্ছে সাগর-আলিফের কাছে।
প্যারিস অলিম্পিকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা সাগর বলেন, ‘এটা আমার প্রথম আসর বলে একটু অন্য রকম অনুভূতি হচ্ছে। চেষ্টা থাকবে ভালো কিছু করার। যদিও এটা কঠিন টুর্নামেন্ট। তারপরও অনুশীলনে আগের চেয়ে স্কোরে উন্নতি হওয়ায় আমি আশাবাদী।’
এশিয়া কাপ আর্চারির দ্বিতীয় লেগে পুরুষদের রিকার্ভ ব্যক্তিগত ইভেন্টে গত জুনে সোনা জিতেছেন আলিফ। সেই উচ্ছ্বাস নিয়েই ১৯ বছর বয়সী আর্চার বলেন, ‘কদিন আগে সোনা জিতলাম। আসলে সব টুর্নামেন্টেই সোনা জেতার লক্ষ্য থাকে।’
২০২১ সালে পোল্যান্ডে এবং ২০২৩ সালে আয়ারল্যান্ডে হওয়া এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেননি বাংলাদেশের কোনো আর্চার। তার আগে ২০১৯ সালে স্পেনের মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত আসরে বাংলাদেশ থেকে অংশ নিয়েছিলেন ৮ জন আর্চার—হাকিম আহমেদ, ইতি খাতুন, সাকিব মোল্লা, তামিমুল ইসলাম, দিয়া সিদ্দিকী, প্রদীপ্ত চাকমা, মেহনাজ আক্তার ও ঐশ্বর্য রহমান।