কোরিয়ার কাছে হারের পর আসল লড়াইয়ের অপেক্ষায় বাংলাদেশ হকি দল

এশিয়া কাপে হকির সবচেয়ে সফল দল দক্ষিণ কোরিয়া। ১০ বার এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা। আজ সেই দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে ৫-১ গোলে হেরেছে বাংলাদেশ।
বাংলাদেশের অনুমিত এই হারে নিশ্চিত হয়েছে পুল ‘বি’ থেকে মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার শেষ চারে খেলা। বাংলাদেশ অবশ্য শেষ চারে খেলার স্বপ্ন নিয়ে ভারতে যায়নি। পাকিস্তান না খেলায় হঠাৎ পাওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে জায়গা করে নেওয়াটাই পাখির চোখ বাংলাদেশ হকি দলের। বাংলাদেশের সেই লড়াইটা শুরু হবে পঞ্চম থেকে অষ্টম স্থান নির্ধারণী প্লে–অফেই।
আগামী বছর আগস্টে বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপ হকি। এশিয়া কাপে শীর্ষ ছয়ের মধ্যে থাকতে পারলে হকির বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে খেলার সুযোগ মিলবে। সেই সুযোগ পেতে অবশ্য আরেকটি ম্যাচ জিততে হবে। বাংলাদেশের পুল ‘বি’তে তৃতীয় হওয়াটা একদমই নিশ্চিত। স্থান নির্ধারণী প্লে–অফে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ পুল ‘এ’র সম্ভাব্য চতুর্থ দল কাজাখস্তান। ৪ সেপ্টেম্বর সেই ম্যাচে জিতলেই বাছাইপর্বে সুযোগ পেয়ে যাবে বাংলাদেশ, আর পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থান নির্ধারণী ম্যাচ খেলার সুযোগও পাবে।
ভারতের রাজগিরের বিহার স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি হকি স্টেডিয়ামে প্রথম কোয়ার্টারে দক্ষিণ কোরিয়ার সামনে দাঁড়াতে না পারলেও ধীরে ধীরে প্রতিরোধ গড়েছে বাংলাদেশ। ১১ মিনিটের মধ্যে ২ গোল হজম করার পরও ম্যাচটা ৫-১ ব্যবধানে শেষ করতে পেরেছে তারা।
শুরু থেকেই দক্ষিণ কোরিয়ার আক্রমণের ঝড় থামাতে হিমশিম খেতে হয় বিপ্লব কুজুরদের। প্রথম কোয়ার্টারে নেমেই জোড়া গোল করেন কোরিয়ার সন ডেইন। ১৩তম মিনিটে পেনাল্টি কর্নার পায় বাংলাদেশ। কিন্তু সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেনি তারা। প্রথম কোয়ার্টারে বল দখলে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে টক্কর দিলেও টার্গেটে একটি শটও রাখতে পারেনি বাংলাদেশ।
দ্বিতীয় কোয়ার্টারেও আক্রমণের দাপট দেখায় দক্ষিণ কোরিয়া। ১৬ মিনিটে তৃতীয় গোল করেন লি সেউংউ। আর ২১ মিনিটে চতুর্থ গোলও হজম করে বাংলাদেশ। চার গোলে পিছিয়ে পড়েও সুযোগ খুঁজতে থাকে মশিউর রহমানের দল। শেষমেশ ২৩ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে সোহানুর রহমান এনে দেন প্রথম গোল।
২৯ মিনিটে ব্যবধান কমানোর আরেকটা সুযোগ পায় বাংলাদেশ। কিন্তু এবার আর পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করা যায়নি। তৃতীয় কোয়ার্টারে দক্ষিণ কোরিয়াকে দারুণভাবে সামলেছে বাংলাদেশ। কিন্তু চতুর্থ কোয়ার্টারে আর আটকানো যায়নি তাদের, পঞ্চম গোলটি হজম করে ম্যাচটা ৫-১ ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ।
শক্তিমত্তায় বাংলাদেশের চেয়ে অনেকটা এগিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া। র্যাঙ্কিংয়েও ১৫ নম্বরে আছে দলটি। আর এই ম্যাচের আগে পাঁচ দেখায় কোনোবারই জিততে পারেনি বাংলাদেশ। সেই পাঁচ ম্যাচে বাংলাদেশ গোল হজম করেছিল ৩২টি।