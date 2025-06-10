আজ কী ফল উপহার দেবেন হামজারা?
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খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১০ জুন ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে আজ সিঙ্গাপুরের মুখোমুখি বাংলাদেশ। সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে ম্যাচ।

এশিয়ান কাপ বাছাই

বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস

টি-টোয়েন্টি

তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগ
সন্ধ্যা ৭-৪৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

৩য় টি-টোয়েন্টি

ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১

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