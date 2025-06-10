আজ টিভিতে যা দেখবেন (১০ জুন ২০২৫)

\u0026lt;p\u0026gt;এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে আজ সিঙ্গাপুরের মুখোমুখি বাংলাদেশ। সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হবে ম্যাচ।\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;তামিলনাড়ু প্রিমিয়ার লিগ\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;সন্ধ্যা ৭-৪৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১ \u0026lt;/p\u0026gt;