আজ টিভিতে যা দেখবেন (১১ এপ্রিল ২০২৬)

পিএসএলে মোস্তাফিজ–পারভেজের দল লাহোরের মুখোমুখি নাহিদ–শরীফুলদের দল পেশোয়ার। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আছে আর্সেনালের খেলা, লা লিগায় বার্সেলোনার।
লাহোর-পেশোয়ার
বিকেল ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস
করাচি-হায়দরাবাদ
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
পাঞ্জাব-হায়দরাবাদ
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
চেন্নাই-দিল্লি
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১, ২
আর্সেনাল-বোর্নমাউথ
বিকেল ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২
লিভারপুল-ফুলহাম
রাত ১০-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১, ২
বার্সেলোনা-এস্পানিওল
রাত ১০-৩০ মি., বিগিন অ্যাপ, ফ্যানকোড
সেভিয়া-আতলেতিকো
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ, ফ্যানকোড
ডর্টমুন্ড–লেভারকুসেন
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি লিভ
সেন্ট পাউলি–বায়ার্ন
রাত ১০-৩০ মি., সনি লিভ