আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

উয়েফা নেশনস লিগে আজ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন স্পেনের বিপক্ষে খেলবে ইংল্যান্ড। আজ খেলা আছে সুইজারল্যান্ড ও ক্রোয়েশিয়ারও।
জাপান-নেপাল
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ১
মালয়েশিয়া-ওমান
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১
বিভিন্ন খেলা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
পাকিস্তান-থাইল্যান্ড
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস
ভিয়েতনাম-ফিলিপাইন
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., টি স্পোর্টস
স্লোভেনিয়া-স্কটল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা, সনি স্পোর্টস ১
বুলগেরিয়া-লুক্সেমবুর্গ
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ২
আইসল্যান্ড-এস্তোনিয়া
রাত ১০টা, সনি স্পোর্টস ৫
চেক প্রজাতন্ত্র-ক্রোয়েশিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
ইংল্যান্ড-স্পেন
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
উত্তর মেসিডোনিয়া-সুইজারল্যান্ড
রাত ১২-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫