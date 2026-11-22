নিউজিল্যান্ড–ভারত প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিন আজ। এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসে মুখোমুখি হচ্ছে ভারত ‘এ’ ও পাকিস্তান ‘এ’। রাতে আছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগা ও সিরি আর ম্যাচ।
নিউজিল্যান্ড–ভারত
ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫
ভারত ‘এ’–পাকিস্তান ‘এ’
বিকেল ৪টা, টি স্পোর্টস ও সনি স্পোর্টস ১
হাল সিটি–ব্রাইটন
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
লিভারপুল–ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বার্সেলোনা–ভিয়ারিয়াল
রাত ৭টা, ট্যাপম্যাড ও ফ্যানকোড
হেতাফে–আতলেতিকো মাদ্রিদ
রাত ২টা, ট্যাপম্যাড ও ফ্যানকোড
আতালান্তা–ইন্টার মিলান
রাত ১–৪৫ মি., জি ফাইভ