নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া নারী ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ আজ
নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া নারী ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ আজ
খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৩ ডিসেম্বর ২০২৪)

খেলা ডেস্ক

অস্ট্রেলিয়ায় চলছে বিগ ব্যাশ লিগ। নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া নারী ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ আজ।

মেয়েদের ওয়ানডে

নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া
ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ৫

বিগ ব্যাশ লিগ

রেনেগেডস-স্করচার্স
বেলা ১টা, স্টার স্পোর্টস ২

ইন্ডিয়ান সুপার লিগ

হায়দরাবাদ-নর্থইস্ট
রাত ৮টা, স্পোর্টস ১৮-১

আরও পড়ুন