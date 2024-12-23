আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৩ ডিসেম্বর ২০২৪)

\u0026lt;p\u0026gt;অস্ট্রেলিয়ায় চলছে বিগ ব্যাশ লিগ। নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া নারী ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ আজ।\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;ভোর ৪টা, সনি স্পোর্টস ৫\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;রেনেগেডস-স্করচার্স\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;বেলা ১টা, স্টার স্পোর্টস ২\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;হায়দরাবাদ-নর্থইস্ট\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;রাত ৮টা, স্পোর্টস ১৮-১ \u0026lt;/p\u0026gt;