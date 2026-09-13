খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

ইউএস ওপেনের পুরুষ এককের ফাইনাল আজ, মুখোমুখি আলেকসান্দার জভেরেভ ও বেন শেলটন। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ ম্যানচেস্টার ডার্বি।

ইউএস ওপেন: পুরুষ ফাইনাল

জভেরেভ–শেলটন
রাত ১২টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

১ম টি–টুয়েন্টি

ভারত–আফগানিস্তান
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ৫

নারী এশিয়া কাপ: ফাইনাল

ভারত–শ্রীলঙ্কা
রাত ৮–৩০ মি., টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

কভেন্ট্রি–ব্রাইটন
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড–ম্যানচেস্টার সিটি
রাত ৯–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

সেল্তা–মালাগা
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস/ট্যাপম্যাড

লেভান্তে–বার্সেলোনা
রাত ৮–১৫ মি., টি স্পোর্টস/ট্যাপম্যাড

সোসিয়েদাদ–আতলেতিকো
রাত ১টা, টি স্পোর্টস/ট্যাপম্যাড

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