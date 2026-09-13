আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

ইউএস ওপেনের পুরুষ এককের ফাইনাল আজ, মুখোমুখি আলেকসান্দার জভেরেভ ও বেন শেলটন। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ ম্যানচেস্টার ডার্বি।
জভেরেভ–শেলটন
রাত ১২টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২
ভারত–আফগানিস্তান
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ৫
ভারত–শ্রীলঙ্কা
রাত ৮–৩০ মি., টি স্পোর্টস
কভেন্ট্রি–ব্রাইটন
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড–ম্যানচেস্টার সিটি
রাত ৯–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
সেল্তা–মালাগা
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস/ট্যাপম্যাড
লেভান্তে–বার্সেলোনা
রাত ৮–১৫ মি., টি স্পোর্টস/ট্যাপম্যাড
সোসিয়েদাদ–আতলেতিকো
রাত ১টা, টি স্পোর্টস/ট্যাপম্যাড