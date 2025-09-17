খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

এশিয়া কাপে আজ সংযুক্ত আরব আমিরাতের মুখোমুখি পাকিস্তান। চ্যাম্পিয়নস লিগে মাঠে নামছে পিএসজি, লিভারপুল, বায়ার্ন, চেলসি, ইন্টার ও আতলেতিকোর মতো ক্লাব।

সিপিএল: এলিমিনেটর

অ্যান্টিগা-ত্রিনবাগো
সকাল ৬টা, স্টার স্পোর্টস ২

২য় নারী ওয়ানডে

ভারত-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা, স্টার স্পোর্টস ১

এশিয়া কাপ ক্রিকেট

পাকিস্তান-আমিরাত
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক

অ্যাথলেটিকস

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ
বেলা ৩টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

অলিম্পিয়াকোস-পাফোস
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

বায়ার্ন-চেলসি
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১

লিভারপুল-আতলেতিকো
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২

আয়াক্স-ইন্টার মিলান
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫

পিএসজি-আতালান্তা
রাত ১টা, সনি লিভ

