আইপিএলে আজ মুখোমুখি গতবারের দুই ফাইনালিস্ট কলকাতা নাইট রাইডার্স ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
আইপিএলে আজ মুখোমুখি গতবারের দুই ফাইনালিস্ট কলকাতা নাইট রাইডার্স ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩ এপ্রিল ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
আইপিএল ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আছে একটি করে ম্যাচ।

আইপিএল

কলকাতা নাইট রাইডার্স–সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

চেলসি–টটেনহাম
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

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