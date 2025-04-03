আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩ এপ্রিল ২০২৫)

\u0026lt;blockquote\u0026gt;আইপিএল ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আছে একটি করে ম্যাচ।\u0026lt;/blockquote\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;কলকাতা নাইট রাইডার্স–সানরাইজার্স হায়দরাবাদ\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;রাত ৮টা, \u0026lt;em\u0026gt;স্টার স্পোর্টস ১ ও টি স্পোর্টস\u0026lt;/em\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;চেলসি–টটেনহাম\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;রাত ১টা, \u0026lt;em\u0026gt;স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১\u0026lt;/em\u0026gt; \u0026lt;/p\u0026gt;