আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

এশিয়ান গেমস নারী ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনালে আজ সকালে চীনের মুখোমুখি বাংলাদেশ। আছে ভারত-আফগানিস্তান ও ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা টি-টুয়েন্টি।
বাংলাদেশ-চীন
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ১
পাকিস্তান-থাইল্যান্ড
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১
ভারত-আফগানিস্তান
রাত ৮টা, সনি স্পোর্টস ৫
ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ১
ক্রিট-হফেনহাইম
রাত ১০-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
জুভেন্টাস-নাইমেগান
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
প্যালেস-পোজনানিয়ে
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫
বেতিস-হেতাফে
রাত ১১টা, টি স্পোর্টস
মালাগা-ভিয়ারিয়াল
রাত ১-৩০ মি., টি স্পোর্টস
ম্যানচেস্টার সিটি-নরউইচ
রাত ১২-৩০ মি., ফ্যানকোড