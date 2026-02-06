খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনাল আজ, মুখোমুখি ইংল্যান্ড ও ভারত। অদম্য টি-টোয়েন্টিতে আজ মুখোমুখি দুর্বার ও ধূমকেতু।

অ-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট: ফাইনাল

ইংল্যান্ড-ভারত
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

অদম্য বাংলাদেশ টি-টুয়েন্টি

দুর্বার-ধূমকেতু
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস

হকি প্রো লিগ

ইংল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস (পুরুষ)
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ইংল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস (নারী)
বিকেল ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

জার্মানি-বেলজিয়াম (নারী)
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বুন্দেসলিগা

ইউনিয়ন-ফ্রাঙ্কফুর্ট
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লিডস-নটিংহাম
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

আরও পড়ুন