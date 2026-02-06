আজ টিভিতে যা দেখবেন (৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনাল আজ, মুখোমুখি ইংল্যান্ড ও ভারত। অদম্য টি-টোয়েন্টিতে আজ মুখোমুখি দুর্বার ও ধূমকেতু।
ইংল্যান্ড-ভারত
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
দুর্বার-ধূমকেতু
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস
ইংল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস (পুরুষ)
বিকেল ৪টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ইংল্যান্ড-নেদারল্যান্ডস (নারী)
বিকেল ৫-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
জার্মানি-বেলজিয়াম (নারী)
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ইউনিয়ন-ফ্রাঙ্কফুর্ট
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
লিডস-নটিংহাম
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১