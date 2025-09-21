আজ টিভিতে যা দেখবেন (২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

এশিয়া কাপের সুপার ফোরে মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান। ইংলিশ প্রিমিয়ারে আর্সেনাল খেলবে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে। লা লিগায় আজ মাঠে নামবে বার্সেলোনা ও আতলেতিকো।
বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ
সকাল ৬টা ও বেলা ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও ২
ভারত–পাকিস্তান
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
সান্ডারল্যান্ড-অ্যাস্টন ভিলা
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বোর্নমাউথ-নিউক্যাসল
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
আর্সেনাল-ম্যানচেস্টার সিটি
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
মায়োর্কা-আতলেতিকো
রাত ৮-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ
বার্সেলোনা-হেতাফে
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ
লাৎসিও-রোমা
বিকেল ৪-৩০ মি., ডিএজেডএন অ্যাপ/ওয়েবসাইট
তুরিনো-আতালান্তা
সন্ধ্যা ৭টা, ডিএজেডএন অ্যাপ/ওয়েবসাইট
ইন্টার মিলান-সাসসুয়োলো
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন অ্যাপ/ওয়েবসাইট
ফ্রাঙ্কফুর্ট-ইউনিয়ন বার্লিন
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
লেভারকুসেন-ম’গ্লাডবাখ
রাত ৯-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
ডর্টমুন্ড-ভলফসবুর্গ
রাত ১১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২
লেভার কাপ
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫
গায়ানা-ত্রিনবাগো
আগামীকাল সকাল ৬টা, স্টার স্পোর্টস ২