খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৫ নভেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্ট শুরু আজ। সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপও শুরু আজ। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচের বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভুটান।

সিলেট টেস্ট: ১ম দিন

বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯–৩০ মি., টি স্পোর্টস

অ–১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেট

বাংলাদেশ–আফগানিস্তান
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১

মালয়েশিয়া–শ্রীলঙ্কা
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ২

সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ

ভারত–পাকিস্তান
বিকেল ৪–৩০ মি., টি স্পোর্টস

বাংলাদেশ–ভুটান
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস

ইউরোপা লিগ

প্যালেস–হফেনহাইম

রাত ১১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১

এস মিলান–ফেরেনৎভারোস

রাত ১১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২

লেভারকুসেন–মার্শেই

রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১

আলকমার–জুভেন্টাস

রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২

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