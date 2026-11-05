আজ টিভিতে যা দেখবেন (৫ নভেম্বর ২০২৬)

বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বিতীয় টেস্ট শুরু আজ। সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপও শুরু আজ। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচের বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভুটান।
বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯–৩০ মি., টি স্পোর্টস
বাংলাদেশ–আফগানিস্তান
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ১
মালয়েশিয়া–শ্রীলঙ্কা
বেলা ১১টা, সনি স্পোর্টস ২
ভারত–পাকিস্তান
বিকেল ৪–৩০ মি., টি স্পোর্টস
বাংলাদেশ–ভুটান
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
প্যালেস–হফেনহাইম
রাত ১১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
এস মিলান–ফেরেনৎভারোস
রাত ১১–৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
লেভারকুসেন–মার্শেই
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
আলকমার–জুভেন্টাস
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ২