আজ টিভিতে যা দেখবেন (২১ নভেম্বর ২০২৫)

অ্যাশেজ শুরু হচ্ছে আজ। মিরপুরে চলছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টেস্ট। রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে মুখোমুখি বাংলাদেশ ও ভারতের ‘এ’ দল।
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ৮-২০ মি., স্টার স্পোর্টস ১
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও নাগরিক
বাংলাদেশ ‘এ’-ভারত ‘এ’
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও টেন স্পোর্টস ১
পাকিস্তান ‘এ’-শ্রীলঙ্কা ‘এ’
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও টেন স্পোর্টস ১
গ্ল্যাডিয়েটরস-ক্যাভালরি
বিকেল ৫-৩০ মি., টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১
টাইটানস-ওয়ারিয়র্স
সন্ধ্যা ৭-৪৫ মি., টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১
বুলস-চ্যাম্পস
রাত ১০টা, টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ১
নারী বিশ্বকাপ
সন্ধ্যা ৭টা, টি স্পোর্টস
অস্ট্রিয়া-জাপান
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., ফিফা প্লাস
ইতালি-বুরকিনা ফাসো
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., ফিফা প্লাস
পর্তুগাল-সুইজারল্যান্ড
রাত ৮-৪৫ মি., ফিফা প্লাস
মরক্কো-ব্রাজিল
রাত ৯-৪৫ মি., ফিফা প্লাস