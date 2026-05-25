আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৫ মে ২০২৬)

\u0026lt;p\u0026gt;প্যারিসে চলছে ফ্রেঞ্চ ওপেন। সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হচ্ছে আজ। প্রথম দিনে দুটি ম্যাচ। বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ২৮ মে।\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;১ম রাউন্ড\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;বেলা ৩টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;ভুটান-নেপাল\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;বিকেল ৫টা, টি স্পোর্টস\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;ভারত-মালদ্বীপ\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;রাত ৮টা, টি স্পোর্টস \u0026lt;/p\u0026gt;