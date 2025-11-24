খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৪ নভেম্বর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

নারী কাবাডি বিশ্বকাপের ফাইনাল আজ। অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবলের দুটি সেমিফাইনালই আজ। রাতে প্রিমিয়ার লিগে মুখোমুখি ইউনাইটেড ও এভারটন।

গুয়াহাটি টেস্ট-৩য় দিন

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ৯-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ২

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট-চট্টগ্রাম
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ময়মনসিংহ-খুলনা
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

ঢাকা-বরিশাল
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

রংপুর-রাজশাহী
সকাল ৯-৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি লাইভ

নারী কাবাডি বিশ্বকাপ

ফাইনাল
বিকেল ৪-৩০ মি., টি স্পোর্টস

অ-১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল

অস্ট্রিয়া-ইতালি
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., ফিফা প্লাস

পর্তুগাল-ব্রাজিল
রাত ১০টা, ফিফা প্লাস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড-এভারটন
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

এসপানিওল-সেভিয়া
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

