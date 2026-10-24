আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৪ অক্টোবর ২০২৬)

নিউজিল্যান্ড–ভারত দ্বিতীয় টি–টুয়েন্টি আজ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ মাঠে নামছে ম্যান সিটি, আর্সেনাল, চেলসি, টটেনহাম ও ভিলা।
সিলেট–খুলনা
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ময়মনসিংহ–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
ঢাকা–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
রংপুর–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., ইউটিউব/বিসিবি
নিউজিল্যান্ড–ভারত
বেলা ১টা, সনি স্পোর্টস ১ ও ৫
মোহামেডান–ওয়ান্ডারার্স
বেলা ২–৪৫ মি., টি স্পোর্টস
কিংস–চট্টগ্রাম সিটি
বিকেল ৫–৩০ মি., টি স্পোর্টস
অ্যাস্টন ভিলা–ম্যান সিটি
বিকেল ৫–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও রাজধানী
আর্সেনাল–এভারটন
রাত ৮টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও রাজধানী
চেলসি–টটেনহাম
রাত ১০–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ ও রাজধানী
ভ্যালেন্সিয়া–ভিয়ারিয়াল
রাত ১০–৩০ মি., টি স্পোর্টস
আতলেতিকো–দেপোর্তিভো
রাত ১টা, টি স্পোর্টস