আজ টিভিতে যা দেখবেন (৬ জানুয়ারি ২০২৬)

সিডনি টেস্ট-৩য় দিন

অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
ভোর ৫টা, স্টার স্পোর্টস ১ ও ২

বিগ ব্যাশ লিগ

স্ট্রাইকার্স-থান্ডার
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

এসএ টোয়েন্টি

কেপটাউন-জোবার্গ
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ওয়েস্ট হাম-নটিংহাম
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

