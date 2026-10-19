খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৯ অক্টোবর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

চলছে জাতীয় ক্রিকেট লিগ তৃতীয় রাউন্ড। গাবেখায় মুখোমুখি দক্ষিন আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া। আবুধাবিতে ত্রিদেশীয় সিরিজে মুখোমুখি আফগানিস্তান ও জিম্বাবুয়ে।

জাতীয় ক্রিকেট লিগ

সিলেট–রংপুর
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব

ময়মনসিংহ–ঢাকা
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব

খুলনা–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব

রাজশাহী–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব

গেবেখা টেস্ট: ২য় দিন

দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা, ট্যাপম্যাড

ত্রিদেশীয় সিরিজ

আফগানিস্তান–জিম্বাবুয়ে
বিকেল ৫–৩০ মি., টি স্পোর্টস

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

টটেনহাম–কভেন্ট্রি
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

হেতাফে–ভায়েকানো
রাত ১টা, টি স্পোর্টস

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