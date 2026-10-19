আজ টিভিতে যা দেখবেন (১৯ অক্টোবর ২০২৬)

চলছে জাতীয় ক্রিকেট লিগ তৃতীয় রাউন্ড। গাবেখায় মুখোমুখি দক্ষিন আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া। আবুধাবিতে ত্রিদেশীয় সিরিজে মুখোমুখি আফগানিস্তান ও জিম্বাবুয়ে।
সিলেট–রংপুর
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ময়মনসিংহ–ঢাকা
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
খুলনা–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
রাজশাহী–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা, ট্যাপম্যাড
আফগানিস্তান–জিম্বাবুয়ে
বিকেল ৫–৩০ মি., টি স্পোর্টস
টটেনহাম–কভেন্ট্রি
রাত ১টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
হেতাফে–ভায়েকানো
রাত ১টা, টি স্পোর্টস