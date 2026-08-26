আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৬ আগস্ট ২০২৬)

কলম্বোয় চলছে শ্রীলঙ্কা-ভারত দ্বিতীয় টেস্ট। লা লিগায় আজ সোসিয়েদাদের মুখোমুখি রিয়াল মাদ্রিদ। আছে চ্যাম্পিয়নস লিগের প্লে-অফ।
শ্রীলঙ্কা-ভারত
সকাল ১০-১৫ মি., সনি স্পোর্টস ১
অ্যাডিলেড-হোবার্ট
বেলা ১১টা, টি স্পোর্টস
ক্যাপিটাল টেরিটরি-নেপাল
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস
বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১-৩০ মি., ইউটিউব/ক্রিকেটএসএটিভি
রিয়াল মাদ্রিদ-সোসিয়েদাদ
রাত ১টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
নিউক্যাসল-ওয়েস্ট ব্রম
রাত ১২-৪৫ মি., ফ্যানকোড
ভাইকিং-দিনামো জাগরেব
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ১
লিওঁ-ফেনেরবাচে
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ২
এইকে-লেভস্কি
রাত ১টা, সনি স্পোর্টস ৫