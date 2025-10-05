খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৫ অক্টোবর ২০২৫)

খেলা ডেস্ক

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচ আজ। মেয়েদের বিশ্বকাপে মুখোমুখি ভারত ও পাকিস্তান।

৩য় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
রাত ৮-৩০ মি., টি স্পোর্টস

জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি

চট্টগ্রাম-সিলেট
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস

খুলনা-ঢাকা বিভাগ
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস

টেনিস

সাংহাই মাস্টার্স
সকাল ১০-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

ভারত-পাকিস্তান
বেলা ৩-৩০ মি., টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

এভারটন-প্যালেস
সন্ধ্যা ৭টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

ব্রেন্টফোর্ড-ম্যান সিটি
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

লা লিগা

সেভিয়া-বার্সেলোনা
রাত ৮-১৫ মি., বিগিন অ্যাপ

সেল্তা-আতলেতিকো
রাত ১টা, বিগিন অ্যাপ

সিরি আ

ফিওরেন্তিনা-রোমা
সন্ধ্যা ৭টা, ডিএজেডএন

নাপোলি-জেনোয়া
রাত ১০টা, ডিএজেডএন

জুভেন্টাস-এসি মিলান
রাত ১২-৪৫ মি., ডিএজেডএন

