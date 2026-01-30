রোমাঞ্চকর পাঁচ সেটের ‘থ্রিলার’ জিতে ফাইনালে আলকারাজ

এবারের আগে মেলবোর্নে কখনো কোয়ার্টার ফাইনাল পাড়ি দিতে পারেননি। গত মঙ্গলবার সেই বাধাও টপকে যাওয়ার পর কার্লোস আলকারাজকে নিয়ে আশায় বুক বেঁধেছিলেন স্প্যানিশ টেনিসপ্রেমীরা। আর আলেকসান্দার জভেরেভকে নিয়েও আশা ছিল জার্মানদের। দুই দল সমর্থকদের এই আশার টক্করে রোমাঞ্চকর জয়টা পেলেন শেষ পর্যন্ত স্প্যানিশরা।
মেলবোর্ন পার্কে পুরুষ এককে প্রথম সেমিফাইনালে তৃতীয় বাছাই এবং র্যাঙ্কিংয়ে তৃতীয় আলেক্সসান্দার জভেরেভের মুখোমুখি হন আলকারাজ। প্রথম দুই সেট জিতে ফাইনালের সুবাস পাচ্ছিলেন বাছাই ও র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকা ২২ বছর বয়সী তারকা। কিন্তু পাঁচ সেটের এ ম্যাচে কাব্যিক ‘কামব্যাক’ দেখা গেল তারপরই। পরের দুই সেট জিতে ঘুরে দাঁড়ান জভেরেভ। শেষ সেটে গিয়ে অবশ্য আর পারেননি।
শেষ সেটে জভেরেভের চোখেমুখে ক্লান্তি তখন স্পষ্ট। বার বার কোমর ধরে দম নিচ্ছিলেন। দৌড়াতে দৌড়াতে তাঁর জুতোর একটা অংশও ফুটো হয়ে গিয়েছিল। আলকারাজ তখন নতুন করে উদ্যমী হলেও চোট পেয়েছিলেন আগেই। কিন্তু ক্লান্তি ও আঘাতকে জয় করে অনেকটা এক পায়ে ভর করে খেলে যতটা এগিয়েছেন, গ্যালারিতেও তাঁর পক্ষে ততই বেড়েছে স্লোগান।
শেষ পর্যন্ত জভেরভকে ৬–৪, ৭–৬ (৭–৫), ৬–৭ (৩–৭), ৬–৭ (৪–৭), ৭–৫ গেমে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে প্রথম ফাইনালের দেখা পেলেন আলকারাজ। এর মধ্য দিয়ে ছেলেদের টেনিসে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের পথেও শেষ ধাপে অবতীর্ণ হলেন ফ্রেঞ্চ ওপেন, উইম্বলডন এবং ইউএস ওপেনজয়ী এই স্প্যানিশ তারকা।
অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ইতিহাসে দীর্ঘতম সেমিফাইনাল জয়ের পর কোর্টে আলকারাজের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, আগামী রোববারের ফাইনাল জিতলেই তো ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্লাম...? ক্লান্তি নিয়েও মজা করার লোভ সামলাতে পারেননি আলকারাজ। উপস্থাপককে বলেছেন, ‘আমার ওপর চাপ তৈরির জন্য ধন্যবাদ।’
পুরুষ এককের ফাইনালে কে আলকারাজের মুখোমুখি হবেন, তা জানা যাবে আজই। আলকারাজ–জভেরেভ ‘থ্রিলার’ শেষেই দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ইয়ানিক সিনারের মুখোমুখি হন নোভাক জোকোভিচ।
শেষ সেটে জভেরেভকে হারিয়েই কোর্টে শুয়ে পড়েন আলকারাজ। পেছনে পড়ে রইল বেশ গরমের মধ্যে ৫ ঘণ্টা ২৭ মিনিটের মহাকাব্যিক এক লড়াই। কোর্টের অন্য প্রান্তে জভেরেভ ততক্ষণে হতাশায় চুলের ব্যান্ড খুলে ফেলেন। তাঁর কাছে এই হারের আসলে কোনো উত্তর নেই। আলকারাজ শেষ সেটে ঘুরে দাঁড়ানোর সময় গ্যালারিতে বার বার নিজের কোচিং স্টাফদের দিকে তাকিয়েছেন, যেন উত্তর খুঁজেছেন কীভাবে এই স্প্যানিশ–বাধা পার হবেন!
চোট পাওয়ার পর আলকারাজ যেন হয়ে ওঠেন হার মানতে নারাজ কোনো স্প্যানিশ ‘ম্যাটাডোর’। তৃতীয় সেটে ব্যবধান যখন ৪–৪, তখন পায়ে বেশ আঘাত পেয়েছিলেন। সম্ভবত ‘ক্র্যাম্প’ এর শিকার হন। কোর্টের আম্পায়ার তাঁকে চিকিৎসাজনিত বিরতি নেওয়ার অনুমতি দেন। জভেরেভ মানতে পারেননি। অফিশিয়ালদের ওপর ক্ষোভ ঝাড়েন কারণ শুধু মাংশপেশির ‘ক্র্যাম্প’ এর জন্য চিকিৎসাজনিত বিরতির অনুমোদন নেই।
আলকারাজ চিকিৎসা নিয়ে ফেরার পর এবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে প্রথমবারের মতো সেট হারেন। পরেরটিতেও একই ফল। সেটার কারণ সম্ভবত পূর্ণ ফিট ছিলেন না। প্রথম দুই সেটে মসৃণ গতিতে নেটের সামনে ‘ডজ’ দিলেও চোটের পর একই শটে গড়বড় করেছেন বার বার। পঞ্চম সেটে গিয়ে তাই একদম নিশ্চিত না হয়ে এই শট খেলেননি। মাঝের দুই সেটে ব্যাকহ্যান্ড শটেও গড়বড় করেছেন। কিন্তু শেষ সেটে এসে খুব বেশি সৃষ্টিশীলতায় না গিয়ে একদম ‘ডিরেক্ট টেনিস’ খেলে ফল পান।
বিস্তারিত আসছে...।