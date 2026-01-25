সাবালেঙ্কার কাছে রেকর্ড হারিয়ে ‘মন খারাপ’ জোকোভিচের

টাইব্রেকার কি আসলেই লটারি, নাকি পর্বতপ্রমাণ চাপ সামলাতে পারার পুরস্কার! টেনিসের জন্যও কথাটা প্রযোজ্য। টানা টাইব্রেকার জয়ের নতুন গ্র্যান্ড স্লাম রেকর্ড গড়ে গতকাল সেটির প্রমাণ নতুন করে দিলেন আরিনা সাবালেঙ্কা। আজকাল মেয়েদের টেনিসে বেলারুশ তারকার মতো মানসিকভাবে শক্তিশালী আর কে আছেন!
দুবারের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের চ্যাম্পিয়ন ও সর্বশেষ তিনবারের ফাইনালিস্ট সাবালেঙ্কা রড লেভার অ্যারেনায় আজ কানাডার ভিক্টোরিয়া এমবোকোকে ৬-১, ৭-৬ (৭/১) গেমে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পথেই রেকর্ডটা গড়েছেন। এ নিয়ে গ্র্যান্ড স্লামে টানা ২০টি টাইব্রেকার জিতলেন সাবালেঙ্কা। নারী-পুরুষ মিলিয়েই রেকর্ড গড়া সাবালেঙ্কা পেছনে ফেলেছেন নোভাক জোকোভিচকে। ছেলেদের টেনিসে গ্র্যান্ড স্লাম এককে রেকর্ড ২৪ বারের চ্যাম্পিয়ন জোকোভিচ টানা ১৯টি টাইব্রেকার জিতেছিলেন। জোকোভিচ মানসিক ও শারীরিকভাবে কতটা শক্তিশালী, সেটি না বললেও চলে।
সাবালেঙ্কা রেকর্ড কেড়ে নেওয়ার পর টুইটারে একটু মজাও করে নিয়েছেন জোকোভিচ। রোলাঁ গারোর অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে সাবালেঙ্কার এই রেকর্ড ভাঙা নিয়ে করা পোস্টে জোকোভিচ রিপ্লাই দিতে গিয়ে লিখেছেন ‘আমার এখন মন খারাপ!’
ঘণ্টা দুয়েক পরেই সেই জোকোভিচ একটি সুখবর পেয়েছেন। গতকাল প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে গ্র্যান্ড স্লামে ৪০০তম ম্যাচ জয়ের কীর্তি গড়ে চতুর্থ রাউন্ডে উঠেছিলেন জোকোভিচ। তাঁর চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল আগামীকাল। তবে সেই ম্যাচের প্রতিপক্ষ চেক খেলোয়াড় ইয়াকুব মেনসিক পেটের চোটের কারণে সরে দাঁড়ানোয় কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেছেন ৩৮ বছর বয়সী জোকোভিচ। শেষ আটে জোকোভিচ পাবেন হয় ইতালিয়ান পঞ্চম বাছাই লরেনৎসো মুসেত্তি অথবা নবম বাছাই মার্কিন খেলোয়াড় টেলর ফ্রিটজকে।
জোকোভিচের রেকর্ড ভাঙার পর টানা টাইব্রেকার জয়ের মন্ত্র ফাঁস করেছেন সাবালেঙ্কা, ‘আমি টাইব্রেকারকে টাইব্রেকার না ভাবার চেষ্টা করি। আমি পয়েন্ট ধরে ধরে খেলার চেষ্টা করি। আমার মনে হয়ে ধারাবাহিক সাফল্যের মূল কারণ এটাই।’
এ নিয়ে টানা ১৩টি গ্র্যান্ড স্লামের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন ২০২৩ ও ২০২৪ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের চ্যাম্পিয়ন সাবালেঙ্কা।
যুক্তরাষ্ট্রের টমি পলকে সরাসরি সেটে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন শীর্ষ বাছাই স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারাজ। শেষ আটে উঠেছেন তৃতীয় বাছাই আলেকসান্দর জভেরেভও। তবে বিদায় নিয়েছেন রুশ তারকা দানিল মেদভেদেভ। একাদশ বাছাই মেদভেদেভকে বিদায় করেছেন ২৫তম বাছাই মার্কিন খেলোয়াড় লার্নার টিয়েন। মেয়েদের বিভাগে শেষ আটে উঠেছেন কোকো গফ, এলিনা সভিতোলিনা ও ইভা ইয়োভিচ।