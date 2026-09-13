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সব পাওয়ার রাত রিবাকিনার, সাবালেঙ্কার সব হারানোর

খেলা ডেস্ক
শনিবার রাতে ইউএস ওপেনের ফাইনালে রিবাকিনা ৬-৪, ৫-৭, ৬-২ গেমে হারিয়েছেন গত দুই আসরের চ্যাম্পিয়ন সাবালেঙ্কাকে। ছবিতে দেখুন এই রাতের গল্প...
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