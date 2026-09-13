সব পাওয়ার রাত রিবাকিনার, সাবালেঙ্কার সব হারানোর

শনিবার রাতে ইউএস ওপেনের ফাইনালে রিবাকিনা ৬-৪, ৫-৭, ৬-২ গেমে হারিয়েছেন গত দুই আসরের চ্যাম্পিয়ন সাবালেঙ্কাকে। ছবিতে দেখুন এই রাতের গল্প...
সাবালেঙ্কা ও রিবাকিনার ফাইনাল ঘিরে দর্শকে পরিপূর্ণ নিউইয়র্কের আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামসাবালেঙ্কার শট ফিরিয়ে দিচ্ছেন রিবাকিনারিবাকিনার শট ফিরিয়ে দিচ্ছেন সাবালেঙ্কা, যদিও শেষ পর্যন্ত জয় পাননিইউএস ওপেনের ফাইনালের গ্যালারিতে হলিউড তারকা ব্রাড পিটের সেলফিতে তাঁর প্রেমিকা ইনেস দে রামনসহ অন্যরানারী এককের ফাইনাল তখন শেষ। একে অপরকে আলিঙ্গন করছেন সাবালেঙ্কা ও রিবাকিনাহতাশ সাবালেঙ্কা— এক রাতেই হারালেন বিশ্ব র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান এবং ইউএস ওপেনের ট্রফিএই হাসি আনন্দের নয়, সাবালেঙ্কার এই হাসি দুঃখের, রাজত্ব হারানোর!
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খেলতে পারবেন কি না, সেটাই নিশ্চিত ছিল না। এখন সেই রিবাকিনাই ইউএস ওপেন চ্যাম্পিয়নকিংবদন্তি মারিয়া শারাপোভার সঙ্গে প্রথমবার ইউএস ওপেন জেতা রিবাকিনারিবাকিনার হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি, সাবালেঙ্কার হাতে রানারআপের