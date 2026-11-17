একই পরিবারের দুই বোন। একজন চ্যাম্পিয়ন, অন্যজন রানারআপ। বাংলাদেশের মেয়েদের খেলাধুলায় এমন দৃশ্য খুব বেশি দেখা যায়নি। সর্বশেষ দেখা গিয়েছিল ১৯৭৪ সালে, টেবিল টেনিসের টেবিলে। ৫২ বছর পর সেই বিরল কীর্তির পুনরাবৃত্তি হলো। তবে এবার টেবিল টেনিসে নয়, দাবার বোর্ডে।
বার্জার ৪৪তম জাতীয় মহিলা দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ১৮ বছর বয়সী মহিলা আন্তর্জাতিক মাস্টার ওয়াদিফা আহমেদ। গত শনিবার প্রথমবারের মতো জাতীয় মহিলা দাবার শিরোপা জেতেন তিনি। আর গতকাল শেষ হওয়া প্রতিযোগিতায় রানারআপ হয়েছেন তাঁর বড় বোন মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার ওয়ালিজা আহমেদ।
দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ স্থান নির্ধারণী প্লে-অফে ৮ খেলায় সাড়ে পাঁচ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থান নিশ্চিত করেন ওয়ালিজা। তাতে ৫২ বছর পর বাংলাদেশের মেয়েদের খেলায় একই পরিবারের দুই বোনের জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ হওয়ার ঘটনা ফিরে এল।
গল্পটা অবশ্য এখানেই শেষ নয়। বরং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির সঙ্গে যোগ হয়েছে মধুর এক উলটপুরাণ। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে দেশের প্রথম জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের নারী এককে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন মুনিরা রহমান হেলেন। রানারআপ হয়েছিলেন তাঁর ছোট বোন জোবেরা রহমান লিনু। তখন লিনুর বয়স মাত্র ৯ বছর। পরে ১৬ বার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখান তিনি।
রেকর্ডের জন্মই হয় ভাঙার জন্য। এত দিন মেয়েদের খেলায় দুই বোনের রেকর্ডটা আমাদের ছিল। সেটি এবার ভেঙেছে দাবার দুই বোন। আমি চাই ওরা অনেক দূর যাবে। ওদের অনেক অভিনন্দন।জোবেরা রহমান লিনু
সেবার বড় বোন ছিলেন চ্যাম্পিয়ন, ছোট বোন রানারআপ। ২০২৬ সালে দাবার বোর্ডে দৃশ্যটা উল্টো। এবার বড় বোন ওয়ালিজাকে পেছনে ফেলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ছোট বোন ওয়াদিফা। ছোটবেলায় ইতালি থেকে দেশে ফিরে প্রতিযোগিতামূলক দাবা শুরু করেছিলেন ওয়াদিফা ও ওয়ালিজা। সেই দুই বোনই এবার গড়লেন বিরল এক কীর্তি।
দুই বোনকে অভিনন্দন জানিয়েছেন জোবেরা রহমান লিনুও। প্রথম আলোকে তিনি বলেছেন, ‘রেকর্ডের জন্মই হয় ভাঙার জন্য। এত দিন মেয়েদের খেলায় দুই বোনের রেকর্ডটা আমাদের ছিল। সেটি এবার ভেঙেছে দাবার দুই বোন। আমি চাই ওরা অনেক দূর যাবে। ওদের অনেক অভিনন্দন।’
মেয়েদের খেলায় এমন ঘটনা বিরল হলেও ছেলেদের বিভাগে একই পরিবারের দুই ভাইয়ের চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ হওয়ার নজির আছে। ১৯৯৯ সালের জাতীয় টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে আটজনের মধ্যে সমান পয়েন্ট পেয়েছিলেন দুই ভাই মাহবুব বিল্লাহ ও মোস্তফা বিল্লাহ। হেড টু হেডে ভাইকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন মাহবুব। রানারআপ মোস্তফা। সেটিই ছিল মাহবুবের প্রথম জাতীয় শিরোপা।