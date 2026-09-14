৬ বছর পর আরেকটি ফাইনাল খেলে এবার ইউএস ওপেন জিতলেন আলেকসান্দার জভেরেভ
৬ বছর পর আরেকটি ফাইনাল খেলে এবার ইউএস ওপেন জিতলেন আলেকসান্দার জভেরেভ
টেনিস

আক্ষেপ মুছে তিন মাসে দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লাম জভেরেভের

খেলা ডেস্ক

একসময় মনে হচ্ছিল, আলেক্সান্দার জভেরেভের ক্যারিয়ারে গ্র্যান্ড স্লাম জেতার স্বপ্নটা হয়তো অপূর্ণই থেকে যাবে। ফাইনালে উঠেছেন, জয়ের খুব কাছেও গেছেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বারবার থেমেছেন। সেই জভেরেভই এবার তিন মাসের মধ্যে জিতলেন দুটি গ্র্যান্ড স্লাম। ফ্রেঞ্চ ওপেনের পর ইউএস ওপেনের ট্রফিটাও উঠল তাঁর হাতে। নিউইয়র্কে ঘরের ছেলে বেন শেলটনকে ৬–৩, ৭–৬ (৭–২), ৫–৭, ৬–২ গেমে হারিয়ে পেলেন ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লাম।

একই বছরে প্রথম দুটি গ্র্যান্ড স্লাম জেতা উন্মুক্ত যুগের মাত্র চতুর্থ পুরুষ খেলোয়াড় এখন জভেরেভ। এর আগে এই কীর্তি ছিল জিমি কনর্স, গিয়ের্মো ভিলাস ও ইয়ানিক সিনারের। আর ইউএস ওপেনের এই জয় দিয়ে ছয় বছর আগের এক আক্ষেপও মুছে ফেললেন জার্মান তারকা। ২০২০ সালে এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে দুই সেটে এগিয়ে থেকেও ডমিনিক থিয়েমের কাছে হেরে গিয়েছিলেন তিনি।

২০১৪ ইউএস ওপেন গ্র্যান্ড স্লামে ক্যারিয়ার শুরু জভেরেভের। কিন্তু ২০২৫ পর্যন্ত একটাও ট্রফি ছিল না। যদিও তিনবার ফাইনাল আর ছয়বার সেমিফাইনাল খেলে ফেলেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত ২০২৬ সাল এল জভেরেভের জন্য সোনায় সোহাগা হয়ে। বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে সেমিতে আটকে গেলেও জুনে ফ্রেঞ্চ ওপেনে জেতেন ট্রফি। এরপর উইম্বলডনের ফাইনালে উঠে সিনারের কাছে হারলেও ইউএস ওপেনে নামেন শীর্ষ বাছাই হিসেবে।

ফাইনালে ওঠার পথে শীর্ষ ২০–এর কোনো খেলোয়াড়ের মুখোমুখি হতে হয়নি তাঁকে। ফাইনালে ৯ নম্বরের শেলটনই ছিলেন প্রথম বড় প্রতিপক্ষ।

অপেক্ষা বাড়ল যুক্তরাষ্ট্রের

জভেরেভের শিরোপার আনন্দের বিপরীতে শেলটনের গল্পটা হতাশার। যুক্তরাষ্ট্রের পুরুষ টেনিসে ইউএস ওপেনের শিরোপা নেই ২০০৩ সালের পর থেকে। সেবার অ্যান্ডি রডিক নিউইয়র্কে শেষবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে পুরুষ এককের শিরোপা জিতেছিলেন।

শেলটন এবার সেই অপেক্ষা শেষ করার সবচেয়ে কাছাকাছি গিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, ১৯৬৮ সালে আর্থার অ্যাশের পর ইউএস ওপেনের পুরুষ এককে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ চ্যাম্পিয়ন হওয়ারও সুযোগ ছিল তাঁর।

ফাইনালে অবশ্য শুরুটাই ভালো ছিল না শেলটনের। প্রথম গেমেই ডাবল ফল্ট করে সার্ভিস হারান। জভেরেভ সেই সুবিধা আর ছাড়েননি। দ্বিতীয় সেটও টাইব্রেকারে জিতে ২–০–তে এগিয়ে যান। তৃতীয় সেটে শেলটন ঘুরে দাঁড়িয়ে একটি সার্ভিস ব্রেক করে ম্যাচে ফেরার ইঙ্গিত দেন। কিন্তু চতুর্থ সেটের শুরুতেই আবার সার্ভিস হারিয়ে বসেন। সেখান থেকে আর ফিরতে পারেননি।

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