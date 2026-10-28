আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৮ অক্টোবর ২০২৬)

বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট শুরু আজ। কেপটাউনে চলছে দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্ট। রাতে কারাবাও কাপে মুখোমুখি চেলসি ও লিভারপুল।
বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস
দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২–৩০ মি., ট্যাপম্যাড
ভারত–জিম্বাবুয়ে
বেলা ২–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২
ম্যান সিটি–ব্রাইটন
রাত ১–৩০ মি., ফ্যানকোড
ফুলহাম–প্যালেস
রাত ১–৪৫ মি., ফ্যানকোড
বোর্নমাউথ–অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১–৪৫ মি., ফ্যানকোড
সান্ডারল্যান্ড–ব্রেন্টফোর্ড
রাত ১–৪৫ মি., ফ্যানকোড
লিভারপুল–চেলসি
রাত ২টা, ফ্যানকোড