খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৮ অক্টোবর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট শুরু আজ। কেপটাউনে চলছে দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেস্ট। রাতে কারাবাও কাপে মুখোমুখি চেলসি ও লিভারপুল।  

মিরপুর টেস্ট: ১ম দিন

বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা, টি স্পোর্টস

কেপটাউন টেস্ট: ২য় দিন

দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২–৩০ মি., ট্যাপম্যাড

নারী ওয়ানডে

ভারত–জিম্বাবুয়ে
বেলা ২–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

কারাবাও কাপ

ম্যান সিটি–ব্রাইটন
রাত ১–৩০ মি., ফ্যানকোড

ফুলহাম–প্যালেস
রাত ১–৪৫ মি., ফ্যানকোড

বোর্নমাউথ–অ্যাস্টন ভিলা
রাত ১–৪৫ মি., ফ্যানকোড

সান্ডারল্যান্ড–ব্রেন্টফোর্ড
রাত ১–৪৫ মি., ফ্যানকোড

লিভারপুল–চেলসি
রাত ২টা, ফ্যানকোড

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