খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

আজ বড় কোনো ম্যাচ নেই। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগা ও সিরি ‘আ’তে আছে একটি করে ম্যাচ।

সিরি ‘আ’

উদিনেসে-রোমা
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

লা লিগা

মায়োর্কা-সেভিয়া
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

সান্ডারল্যান্ড-বার্নলি
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

