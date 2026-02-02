আজ টিভিতে যা দেখবেন (২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬)

\u0026lt;p\u0026gt;আজ বড় কোনো ম্যাচ নেই। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, লা লিগা ও সিরি ‘আ’তে আছে একটি করে ম্যাচ।\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;উদিনেসে-রোমা\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;মায়োর্কা-সেভিয়া\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;সান্ডারল্যান্ড-বার্নলি\u0026lt;br\u0026gt;\u0026lt;/strong\u0026gt;রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১ \u0026lt;/p\u0026gt;