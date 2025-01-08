নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা দলের জাতীয় সংগীত গাওয়ার মুহূর্ত
নিউজিল্যান্ড ও শ্রীলঙ্কা দলের জাতীয় সংগীত গাওয়ার মুহূর্ত
খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (৮ জানুয়ারি ২০২৫)

খেলা ডেস্ক
নিউজিল্যান্ড–শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় ওয়ানডে আজ। বিগ ব্যাশ লিগে আছে একটি ম্যাচ।

২য় ওয়ানডে

নিউজিল্যান্ড–শ্রীলঙ্কা
সকাল ৭টা, সনি স্পোর্টস টেন ৫

বিগ ব্যাশ লিগ

সিডনি থান্ডার–হোবার্ট হারিকেন্স
দুপুর ২–১৫ মিনিট, স্টার স্পোর্টস ২

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