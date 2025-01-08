আজ টিভিতে যা দেখবেন (৮ জানুয়ারি ২০২৫)

\u0026lt;blockquote\u0026gt;নিউজিল্যান্ড–শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় ওয়ানডে আজ। বিগ ব্যাশ লিগে আছে একটি ম্যাচ।\u0026lt;/blockquote\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;নিউজিল্যান্ড–শ্রীলঙ্কা\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;সকাল ৭টা, \u0026lt;em\u0026gt;সনি স্পোর্টস টেন ৫\u0026lt;/em\u0026gt;\u0026lt;/p\u0026gt;.\u0026lt;p\u0026gt;\u0026lt;strong\u0026gt;সিডনি থান্ডার–হোবার্ট হারিকেন্স\u0026lt;/strong\u0026gt;\u0026lt;br\u0026gt;দুপুর ২–১৫ মিনিট, \u0026lt;em\u0026gt;স্টার স্পোর্টস ২\u0026lt;/em\u0026gt; \u0026lt;/p\u0026gt;