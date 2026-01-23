খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৩ জানুয়ারি ২০২৬)

খেলা ডেস্ক

বিপিএলের ফাইনাল আজ, মুখোমুখি রাজশাহী ওয়ারিয়র্স ও চট্টগ্রাম রয়্যালস। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের তৃতীয় রাউন্ড শুরু আজ।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

৩য় রাউন্ড
সকাল ৬-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

অ–১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেট

বাংলাদেশ–যুক্তরাষ্ট্র
বেলা ১-৩০ মি., র‍্যাবিটহোল

অস্ট্রেলিয়া–শ্রীলঙ্কা
বেলা ১-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিগ ব্যাশ: চ্যালেঞ্জার

হারিকেনস-সিক্সার্স
বেলা ২-১৫ মি., স্টার স্পোর্টস ২

বিপিএল: ফাইনাল

চট্টগ্রাম-রাজশাহী
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস ও নাগরিক

২য় টি-টুয়েন্টি

ভারত-নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ১

এসএ টুয়েন্টি

কোয়ালিফায়ার ২
রাত ৯-৩০ মি., স্টার স্পোর্টস ২

সিরি ‘আ’

ইন্টার মিলান-পিসা
রাত ১-৪৫ মি., ডিএজেডএন

বুন্দেসলিগা

সেন্ট পাউলি-হামবুর্গ
রাত ১-৩০ মি., সনি স্পোর্টস ২

লা লিগা

লেভান্তে-এলচে
রাত ২টা, বিগিন অ্যাপ

