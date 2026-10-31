আজ টিভিতে যা দেখবেন (৩১ অক্টোবর ২০২৬)

মিরপুর টেস্টের চতুর্থ দিন আজ। চলছে কেপটাউন টেস্ট। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে মুখোমুখি চেলসি ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। আছে বার্সেলোনার ম্যাচও।
বাংলাদেশ–ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯–৩০ মি., টি স্পোর্টস
সিলেট–চট্টগ্রাম
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ময়মনসিংহ–খুলনা
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
ঢাকা–বরিশাল
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
রংপুর–রাজশাহী
সকাল ৯–৩০ মি., বিসিবি ইউটিউব
পাকিস্তান–শ্রীলঙ্কা
বেলা ২টা, টি স্পোর্টস ও ট্যাপম্যাড
দক্ষিণ আফ্রিকা–অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২–৩০ মি., ট্যাপম্যাড
চেলসি–ম্যান ইউনাইটেড
সন্ধ্যা ৬–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
ম্যান সিটি–ব্রাইটন
রাত ৯টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টটেনহাম–প্যালেস
রাত ১১–৩০ মি., স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
অ্যাস্টন ভিলা–ফুলহাম
রাত ২টা, স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বার্সেলোনা–দেপোর্তিভো
রাত ২টা, টি স্পোর্টস