আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

এশিয়ান গেমসে বিভিন্ন খেলা ও ফিফা আসিয়ান কাপে বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুরের ম্যাচ আজ। রাতে উয়েফা নেশনস লিগে মাঠে নামছে ইতালি, ফ্রান্স ও পোল্যান্ড।
বিভিন্ন খেলা
সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫
বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর
বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস
ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া
সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., টি স্পোর্টস
জর্জিয়া-ইউক্রেন
রাত ১০টা, সনি লিভ ও ট্যাপম্যাড
আরমেনিয়া-মন্টেনেগ্রো
রাত ১০টা, সনি লিভ ও ট্যাপম্যাড
লাটভিয়া-সাইপ্রাস
রাত ১০টা, সনি লিভ ও ট্যাপম্যাড
তুরস্ক-ইতালি
রাত ১২-৪৫ মি., সনি লিভ ও ট্যাপম্যাড
বেলজিয়াম-ফ্রান্স
রাত ১২-৪৫ মি., সনি লিভ ও ট্যাপম্যাড
সুইডেন-পোল্যান্ড
রাত ১২-৪৫ মি., সনি লিভ ও ট্যাপম্যাড
রোমানিয়া-বসনিয়া
রাত ১২-৪৫ মি., সনি লিভ ও ট্যাপম্যাড
উত্তর আয়ারল্যান্ড-হাঙ্গেরি
রাত ১২-৪৫ মি., সনি লিভ ও ট্যাপম্যাড