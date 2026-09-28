খেলা

আজ টিভিতে যা দেখবেন (২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬)

খেলা ডেস্ক
এশিয়ান গেমসে বিভিন্ন খেলা ও ফিফা আসিয়ান কাপে বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুরের ম্যাচ আজ। রাতে উয়েফা নেশনস লিগে মাঠে নামছে ইতালি, ফ্রান্স ও পোল্যান্ড।

🏅 এশিয়ান গেমস

বিভিন্ন খেলা

সকাল ৬টা, সনি স্পোর্টস ২ ও ৫

⚽ ফিফা আসিয়ান কাপ

বাংলাদেশ-সিঙ্গাপুর

বেলা ৩টা, টি স্পোর্টস

ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া

সন্ধ্যা ৬-৩০ মি., টি স্পোর্টস

⚽ উয়েফা নেশনস লিগ

জর্জিয়া-ইউক্রেন

রাত ১০টা, সনি লিভ ও ট্যাপম্যাড

আরমেনিয়া-মন্টেনেগ্রো

রাত ১০টা, সনি লিভ ও ট্যাপম্যাড

লাটভিয়া-সাইপ্রাস

রাত ১০টা, সনি লিভ ও ট্যাপম্যাড

তুরস্ক-ইতালি

রাত ১২-৪৫ মি., সনি লিভ ও ট্যাপম্যাড

বেলজিয়াম-ফ্রান্স

রাত ১২-৪৫ মি., সনি লিভ ও ট্যাপম্যাড

সুইডেন-পোল্যান্ড

রাত ১২-৪৫ মি., সনি লিভ ও ট্যাপম্যাড

রোমানিয়া-বসনিয়া

রাত ১২-৪৫ মি., সনি লিভ ও ট্যাপম্যাড

উত্তর আয়ারল্যান্ড-হাঙ্গেরি

রাত ১২-৪৫ মি., সনি লিভ ও ট্যাপম্যাড

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